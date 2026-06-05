На железной дороге введут оплату билета по лицу и цифровым рублем

Эти нововведения запустят ВТБ и РЖД

05 июня 2026, 10:45, ИА Амител

Подписание соглашения между ВТБ и РЖД / Фото: пресс-служба ВТБ

Две крупные российские компании — ВТБ и "Российские железные дороги" — будут развивать новые способы оплаты. Пассажиры получат возможность проще и быстрее покупать билеты. Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-26) заключили заместитель президента — председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук и первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Вадим Михайлов.

Одно из главных нововведений — внедрение цифрового рубля. Новую форму национальной валюты будут использовать так же, как и наличные и безналичные деньги.

Еще один блок — использование биометрии для приема оплаты за проезд от пассажиров. Человек сможет рассчитываться взглядом, не используя смартфон или банковскую карту. Банк примет участие во внедрении таких форматов на РЖД.

Кроме того, компании будут развивать интеграцию с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая обслуживает карты "Мир" и Систему быстрых платежей. Это позволит проводить все расчеты внутри системы РЖД и дочерних компаний без сложностей и полностью на российском оборудовании и программном обеспечении.