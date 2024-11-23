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Начались съемки второго сезона сериала "Кибердеревня"

Он выйдет в 2025 году

23 ноября 2024, 11:19, ИА Амител

Кадр из сериала "Кибердеревня" / "Кинопоиск"
Кадр из сериала "Кибердеревня" / "Кинопоиск"

"Кинопоиск" объявил о старте съемок второго сезона сериала "Кибердеревня", сообщается на странице стриминга во "ВКонтакте".

В продолжении главные герои Николай и Робогозин попытаются одолеть искусственный интеллект Галю, которая вселилась в главу "Ижевск Дайнемикс" Барагозина. В новой части покажут не только Марс, но и другие планеты Солнечной системы, в том числе город Юпитербург.

Над новой частью "Кибердеревни" работает создатель первого сезона Сергей Васильев. Второй сезон сериала выйдет в 2025 году на "Кинопоиске".

культура Кино

Комментарии 3

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Гость

11:47:54 23-11-2024

Когда ужо начнут снимать сериал "Квадроберы"? С момента образования и до закрытия субкультуры.

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Дюша

08:36:52 25-11-2024

Единственная положительная новость за три года...

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Гость

08:56:13 25-11-2024

Дюша (08:36:52 25-11-2024) Единственная положительная новость за три года...... Что, прям шедевральный шедевр? Или жвачка для престарелого мозга, а-ля "Рабыня Изаура"?

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