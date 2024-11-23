Начались съемки второго сезона сериала "Кибердеревня"
Он выйдет в 2025 году
23 ноября 2024, 11:19, ИА Амител
Кадр из сериала "Кибердеревня" / "Кинопоиск"
"Кинопоиск" объявил о старте съемок второго сезона сериала "Кибердеревня", сообщается на странице стриминга во "ВКонтакте".
В продолжении главные герои Николай и Робогозин попытаются одолеть искусственный интеллект Галю, которая вселилась в главу "Ижевск Дайнемикс" Барагозина. В новой части покажут не только Марс, но и другие планеты Солнечной системы, в том числе город Юпитербург.
Над новой частью "Кибердеревни" работает создатель первого сезона Сергей Васильев. Второй сезон сериала выйдет в 2025 году на "Кинопоиске".
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