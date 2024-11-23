Он выйдет в 2025 году

23 ноября 2024, 11:19, ИА Амител

Кадр из сериала "Кибердеревня" / "Кинопоиск"

"Кинопоиск" объявил о старте съемок второго сезона сериала "Кибердеревня", сообщается на странице стриминга во "ВКонтакте".

В продолжении главные герои Николай и Робогозин попытаются одолеть искусственный интеллект Галю, которая вселилась в главу "Ижевск Дайнемикс" Барагозина. В новой части покажут не только Марс, но и другие планеты Солнечной системы, в том числе город Юпитербург.

Над новой частью "Кибердеревни" работает создатель первого сезона Сергей Васильев. Второй сезон сериала выйдет в 2025 году на "Кинопоиске".