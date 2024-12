У продолжения будет семь эпизодов

14 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Кадр из второго сезона сериала "Одни из нас" (2025)

Второй сезон сериала "Одни из нас" выйдет весной 2025 года, пишет IGN со ссылкой гендиректора HBO max Кейси Блойса.

Шоу адаптирует часть сюжета игры The Last of Us: Part 2, в которой главная героиня Элли мстит за убийство близкого ей человека.

В продолжении сыграют Педро Паскаль, Белла Рамзи, Кейтлин Дивер, Янг Мазино и Изабела Мерсед.

Второй сезон получит семь серий, в то время как у первой части их было девять. Такое решение создатели объясняют подготовкой к "значительно большему" потенциальному третьему сезону.