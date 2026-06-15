"Народ недоверчив". Эксперт оценил идею привлечения бизнеса для формирования пенсий

Специалист по пенсиям считает, что без гарантий и прозрачности процесса накоплений новшество обречено на провал

15 июня 2026, 09:15, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

Пенсионная программа с участием работодателей может иметь успех, если разработчики смогут преодолеть устойчивое недоверие сограждан, сомнительно воспринимающих новшества в этой сфере, заявил amic.ru эксперт по пенсиям, публицист Александр Михалев.

О разработке установленной пенсионной программы (УПП) с господдержкой, в основе которой будут корпоративные пенсии и взносы работодателей, сообщил "Известиям" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Он рассказал, что финансирование программы полностью или частично предполагается за счет работодателя. При этом нанимаемый сотрудник после приема на работу станет автоматически подключаться к системе, в то же время за ним сохранится право на отказ от участия.

Беляков надеется, что УПП позволит работающим сформировать дополнительную пенсию наряду с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Однако в существующей схеме предусматривается государственное софинансирование, в то время как в предлагаемой программе этого нет, хотя вводится система налоговых льгот для работодателей и сотрудников.

Средства в рамках УПП работодатель будет перечислять на отдельный счет сотрудника в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ), который обязуется их инвестировать в надежные проекты для приумножения и защиты от инфляции.

«Идея новой пенсионной программы с господдержкой выглядит интересной, поскольку она может создать дополнительный источник дохода для граждан после выхода на заслуженный отдых. Особенно важно, что обсуждается участие работодателей в формировании таких накоплений, это позволяет работнику получать дополнительные пенсионные права без существенной нагрузки на личный бюджет», — рассказал Александр Михалев.

Впрочем, успех программы будет зависеть от нескольких факторов, отмечает собеседник:

«Во-первых, граждане должны четко понимать, как формируются накопления, кто ими управляет и какие гарантии сохранности средств предоставляет государство. Во-вторых, необходимо обеспечить максимальную прозрачность механизма начисления дохода и условий получения выплат».

Также следует учитывать и уровень доверия населения к долгосрочным пенсионным инструментам, указывает Михалев:

«Многие россияне уже сталкивались с изменениями пенсионного законодательства и поэтому относятся к новым инициативам достаточно осторожно. Именно поэтому важнейшей задачей станет не только разработка самой программы, но и создание понятных и стабильных правил ее работы на десятилетия вперед».

«Только в том случае, если государство сможет обеспечить надежные гарантии и прозрачность всех процессов, новая программа может стать востребованным инструментом для формирования дополнительного пенсионного капитала и повышения финансовой защищенности граждан в будущем», — подытожил эксперт по пенсионным вопросам.

Правда, есть и другие мнения по поводу предлагаемого новшества. Бывший сотрудник аппарата Социального фонда РФ, просивший не называть его, в беседе с amic.ru выразил опасение насчет политической составляющей проекта: