"Народ недоверчив". Эксперт оценил идею привлечения бизнеса для формирования пенсий
Специалист по пенсиям считает, что без гарантий и прозрачности процесса накоплений новшество обречено на провал
15 июня 2026, 09:15, ИА Амител
Пенсионная программа с участием работодателей может иметь успех, если разработчики смогут преодолеть устойчивое недоверие сограждан, сомнительно воспринимающих новшества в этой сфере, заявил amic.ru эксперт по пенсиям, публицист Александр Михалев.
О разработке установленной пенсионной программы (УПП) с господдержкой, в основе которой будут корпоративные пенсии и взносы работодателей, сообщил "Известиям" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Он рассказал, что финансирование программы полностью или частично предполагается за счет работодателя. При этом нанимаемый сотрудник после приема на работу станет автоматически подключаться к системе, в то же время за ним сохранится право на отказ от участия.
Беляков надеется, что УПП позволит работающим сформировать дополнительную пенсию наряду с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Однако в существующей схеме предусматривается государственное софинансирование, в то время как в предлагаемой программе этого нет, хотя вводится система налоговых льгот для работодателей и сотрудников.
Средства в рамках УПП работодатель будет перечислять на отдельный счет сотрудника в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ), который обязуется их инвестировать в надежные проекты для приумножения и защиты от инфляции.
«Идея новой пенсионной программы с господдержкой выглядит интересной, поскольку она может создать дополнительный источник дохода для граждан после выхода на заслуженный отдых. Особенно важно, что обсуждается участие работодателей в формировании таких накоплений, это позволяет работнику получать дополнительные пенсионные права без существенной нагрузки на личный бюджет», — рассказал Александр Михалев.
Впрочем, успех программы будет зависеть от нескольких факторов, отмечает собеседник:
«Во-первых, граждане должны четко понимать, как формируются накопления, кто ими управляет и какие гарантии сохранности средств предоставляет государство. Во-вторых, необходимо обеспечить максимальную прозрачность механизма начисления дохода и условий получения выплат».
Также следует учитывать и уровень доверия населения к долгосрочным пенсионным инструментам, указывает Михалев:
«Многие россияне уже сталкивались с изменениями пенсионного законодательства и поэтому относятся к новым инициативам достаточно осторожно. Именно поэтому важнейшей задачей станет не только разработка самой программы, но и создание понятных и стабильных правил ее работы на десятилетия вперед».
«Только в том случае, если государство сможет обеспечить надежные гарантии и прозрачность всех процессов, новая программа может стать востребованным инструментом для формирования дополнительного пенсионного капитала и повышения финансовой защищенности граждан в будущем», — подытожил эксперт по пенсионным вопросам.
Правда, есть и другие мнения по поводу предлагаемого новшества. Бывший сотрудник аппарата Социального фонда РФ, просивший не называть его, в беседе с amic.ru выразил опасение насчет политической составляющей проекта:
«В рамках общей социальной политики государства этот эксперимент может стать началом перекладывания ответственности за пенсионное обеспечение граждан с государства на работодателей и самих граждан. Результат может оказаться примерно тем же, что и с реформой ЖКХ — частные предприятия обязаны все делать, но по факту зачастую просто выкачивают деньги».
09:31:42 15-06-2026
обоснованно.
10:01:29 15-06-2026
робкая надежда, что у т.н. народа мозги стали появляться
10:03:53 15-06-2026
И с чего это народ стал таким недоверчивым? Ведь не с чего. Да?
10:15:25 15-06-2026
Меня государство не однажды обманывало, а кто-то хочет, чтоб мы частникам верили. Вспомните Борю Минца с 30 млрд рублей пенсионных, отложенных россиянами на будущее и поверив призывам вкладывать в частные пенсионные фонды. А он взял и с этими рублями убежал в Лондон.И это при либералистическом "капитализьме", слово, очень гармонирует с словом "клизьма".Вот что мы получали долгие годы от т.н.капитализма. Про 90-е вообще страшно вспоминать.ТЬрудно людям возвратить веру во что-то, если она обрушена т.н. "элитой! А Минц к той элите относился.
13:10:41 15-06-2026
Горожанин. (10:15:25 15-06-2026) Меня государство не однажды обманывало, а кто-то хочет, чтоб... так надо навестить дворец этого Минца. Взять паяльник, утюг, топор, разные плоскогубцы и молоток. Он отдаст 30 лярдов не сомневайтесь
10:20:24 15-06-2026
А когда народ спрашивали? Доверчив или не доверчив кому какое дело? Все равно очередной раз обдерут и не спросят.
10:39:12 15-06-2026
А когда ожидается следующее повышение возраста выхода на пенсию? Ну так, чтобы повысить уровень доверия... а то продолжительность жизни скачкообразно растёт, аж догнать не можем. И да, что случилось с нашими отчислениями в пенсионную систему и накопительной пенсией?
12:52:12 15-06-2026
Что то я не пойму,сейчас разве не работодатель перечисляет пенсионный налог в 22% за каждого работающего?Пенсии разве не из этих отчислений складываются?А государство ,по моему ,только тратит их через свои пенсионные,сейчас социальные, фонды.Поэтому и денег там никогда не будет и пенсии будут такими же нищенскими.Не нужны мне такие посредники,пусть работодатель переводит отчисления сразу на мой счёт.У меня нету никакого доверия к подобной шулерской системе.
13:08:26 15-06-2026
Я всегда обращаю свое внимание на конкретный пример. США. негосударственный пенсионный фонд. У них медицина платная поэтому он разделяется на обычный коммерческий пенсионный фонд и на мед страховочный коммерческий пенсионный фонд. Владельца одного такого большого фонда средь бела дня в центре НьюЙорка прямо на Уол Стрит застрелил в упор мальчик итальянец 15 лет. Пять выстрелов в упор из револьвера. Потом он сел на велосипед и скрылся в центральном парке Нью Йорка. Полиция и ФБР чесали весь город и его нашли. Он оказался санитаром в доме престарелых. Он лично видел как старикам этот фонд просто отказывал в оплате лечения и их больных больницы не брали, а если брали то выкидывали на улицу. А деньги их фонд присвоил себе - типа обанкротился. Он долго выяснял кто и как грабит этих стариков и он понял что закон его не накажет. Потому что фонды коммерческие. И он решил его грохнуть. Но из машины тот выходил только на Уол Стрит. Там он его и подождал. Это года три назад было.