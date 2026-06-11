В России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой
По новой программе работодатели будут перечислять взносы на счета сотрудников в НПФ
11 июня 2026, 14:51, ИА Амител
В России готовят новую пенсионную программу с господдержкой — она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом "Известиям" рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
Согласно задумке, финансирование новой системы пенсионных накоплений будет полностью или преимущественно ложиться на работодателя. При трудоустройстве сотрудник автоматически подключится к программе, но у него сохранится право отказаться от участия в накоплениях.
Установленная пенсионная программа призвана стать инструментом для формирования дополнительной пенсии сотрудников и будет действовать параллельно с уже существующей программой долгосрочных сбережений.
Между ними есть ключевые различия. Так, ПДС ориентирована на самостоятельные накопления граждан и предусматривает государственное софинансирование — до 36 тысяч рублей в год. В новой УПП такого механизма софинансирования не планируется, зато возможны налоговые льготы — как для работников, так и для работодателей.
Механизм работы УПП выглядит следующим образом: работодатель будет перечислять средства на отдельный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде. Далее НПФ займется инвестированием этих денег — чтобы защитить накопления от инфляции и по возможности их приумножить.
Сергей Беляков отметил, что инициатива уже обсуждалась с ведомствами: Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития. Ведомства не высказали принципиальных возражений, и сейчас идет проработка деталей программы. Осенью Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов планирует направить подготовленные предложения в правительство.
14:57:22 11-06-2026
Когда же они нахапаются?
15:04:36 11-06-2026
Гость (14:57:22 11-06-2026) Когда же они нахапаются?... Никогда...
10:02:47 12-06-2026
Повсекакий (15:04:36 11-06-2026) Никогда...... Когда их разорвет изнутри. Эти меры не знают.
15:11:37 11-06-2026
А не проще ли бы было работодателю сразу перечислять взносы на счет работника?А государство наше ,человеколюбивое ,добавляло бы свои средства от себя,софинансировало ,так сказать?
15:59:24 11-06-2026
Повсекакий (15:11:37 11-06-2026) А не проще ли бы было работодателю сразу перечислять взносы ... А нынешним пенсионерам откуда пенсия идти будет?
12:35:43 15-06-2026
Повсекакай. (15:59:24 11-06-2026) А нынешним пенсионерам откуда пенсия идти будет? ... Как откуда ?Каждый сам свою пенсию должен зарабатывать.А то понасоздавали этих посредников и разные якобы солидарные системы а денег тю-тю.Государство должно нести ответственность за сохранность денег ,вот пусть и платит нынешним пенсионерам.А я не хочу обслуживать из своих средств всех тех ,кого навешали мне на шею.
16:02:39 11-06-2026
Повсекакий (15:11:37 11-06-2026) А не проще ли бы было работодателю сразу перечислять взносы ...
Проще конечно, но это же не по-нашему, не по-имперски. Работники могут неправильно распорядится перечисленным им деньгам, по своему усмотрению так сказать... а это неправильно, правильно же?
21:24:20 11-06-2026
Повсекакий (15:11:37 11-06-2026) А не проще ли бы было работодателю сразу перечислять взносы ... А не проще было бы просто закрыт пенсионный фонд и запретить пенсии. Огромная была бы экономия для бюджета. Открыли бы бесплатные столовые чтобы с голоду не поумирали да и все.
12:57:42 15-06-2026
Гость (21:24:20 11-06-2026) А не проще было бы просто закрыт пенсионный фонд и запретить... Да чего там ,и столовые бесплатные не надо открывать, для экономии бюджета,пусть идут,подыхают.Вот такие у нас "человеколюбы"появились.
15:15:18 11-06-2026
Да блин) Ну была ж уже программа софинансирования. Интересно, кто-то хоть копейку получил на итого?.. Готовится очередная азартная игра с государством в роли шулера. Наплавались уже, неужто найдутся идиоты?
15:39:11 11-06-2026
Ага как же-будет НПФ заботиться о накоплениях граждан. Как только на счетах будет значимая сумма - тю тю денежки и не найдешь свои копеечки
15:56:57 11-06-2026
зря новость такую дали. Щас мошенники ко всем пенсионерам пойдут с новостью этой и пояснением что им делать
16:51:31 11-06-2026
Гость (15:56:57 11-06-2026) зря новость такую дали. Щас мошенники ко всем пенсионерам по... Есть один Пенсионный Фонд, сейчас он Социальный, а все остальные фонды мошенники, сколько их уже кануло влету?
16:33:51 11-06-2026
Замордовать народ изменениями, что бы потом сказать - ну а теперь вообще пенсии не будет!
Умный ход!?...
01:50:11 12-06-2026
То есть работодатель ещё должен из зарплаты работника куда-то перечислять? Ну так ЗП станет ещё меньше и всё. А денежки однозначно "гавкнут" в этих НПФ.
10:04:02 12-06-2026
Рой болен и болен смертельно.
10:05:00 12-06-2026
Сначала проведите эксперименты на пенсии Чубайса.