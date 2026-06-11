НОВОСТИОбщество

В России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой

По новой программе работодатели будут перечислять взносы на счета сотрудников в НПФ

11 июня 2026, 14:51, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России готовят новую пенсионную программу с господдержкой — она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом "Известиям" рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

Согласно задумке, финансирование новой системы пенсионных накоплений будет полностью или преимущественно ложиться на работодателя. При трудоустройстве сотрудник автоматически подключится к программе, но у него сохранится право отказаться от участия в накоплениях.

Установленная пенсионная программа призвана стать инструментом для формирования дополнительной пенсии сотрудников и будет действовать параллельно с уже существующей программой долгосрочных сбережений. 

Между ними есть ключевые различия. Так, ПДС ориентирована на самостоятельные накопления граждан и предусматривает государственное софинансирование — до 36 тысяч рублей в год. В новой УПП такого механизма софинансирования не планируется, зато возможны налоговые льготы — как для работников, так и для работодателей.

Механизм работы УПП выглядит следующим образом: работодатель будет перечислять средства на отдельный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде. Далее НПФ займется инвестированием этих денег — чтобы защитить накопления от инфляции и по возможности их приумножить.

Сергей Беляков отметил, что инициатива уже обсуждалась с ведомствами: Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития. Ведомства не высказали принципиальных возражений, и сейчас идет проработка деталей программы. Осенью Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов планирует направить подготовленные предложения в правительство.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Россия пенсии Реформы
       

Комментарии 17

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Гость

14:57:22 11-06-2026

Когда же они нахапаются?

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Повсекакий

15:04:36 11-06-2026

Гость (14:57:22 11-06-2026) Когда же они нахапаются?... Никогда...

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Гость

10:02:47 12-06-2026

Повсекакий (15:04:36 11-06-2026) Никогда...... Когда их разорвет изнутри. Эти меры не знают.

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Повсекакий

15:11:37 11-06-2026

А не проще ли бы было работодателю сразу перечислять взносы на счет работника?А государство наше ,человеколюбивое ,добавляло бы свои средства от себя,софинансировало ,так сказать?

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Повсекакай.

15:59:24 11-06-2026

Повсекакий (15:11:37 11-06-2026) А не проще ли бы было работодателю сразу перечислять взносы ... А нынешним пенсионерам откуда пенсия идти будет?

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Повсекакий

12:35:43 15-06-2026

Повсекакай. (15:59:24 11-06-2026) А нынешним пенсионерам откуда пенсия идти будет? ... Как откуда ?Каждый сам свою пенсию должен зарабатывать.А то понасоздавали этих посредников и разные якобы солидарные системы а денег тю-тю.Государство должно нести ответственность за сохранность денег ,вот пусть и платит нынешним пенсионерам.А я не хочу обслуживать из своих средств всех тех ,кого навешали мне на шею.

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Гость

16:02:39 11-06-2026

Повсекакий (15:11:37 11-06-2026) А не проще ли бы было работодателю сразу перечислять взносы ...
Проще конечно, но это же не по-нашему, не по-имперски. Работники могут неправильно распорядится перечисленным им деньгам, по своему усмотрению так сказать... а это неправильно, правильно же?

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Гость

21:24:20 11-06-2026

Повсекакий (15:11:37 11-06-2026) А не проще ли бы было работодателю сразу перечислять взносы ... А не проще было бы просто закрыт пенсионный фонд и запретить пенсии. Огромная была бы экономия для бюджета. Открыли бы бесплатные столовые чтобы с голоду не поумирали да и все.

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Повсекакий

12:57:42 15-06-2026

Гость (21:24:20 11-06-2026) А не проще было бы просто закрыт пенсионный фонд и запретить... Да чего там ,и столовые бесплатные не надо открывать, для экономии бюджета,пусть идут,подыхают.Вот такие у нас "человеколюбы"появились.

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Гость

15:15:18 11-06-2026

Да блин) Ну была ж уже программа софинансирования. Интересно, кто-то хоть копейку получил на итого?.. Готовится очередная азартная игра с государством в роли шулера. Наплавались уже, неужто найдутся идиоты?

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Кость

15:39:11 11-06-2026

Ага как же-будет НПФ заботиться о накоплениях граждан. Как только на счетах будет значимая сумма - тю тю денежки и не найдешь свои копеечки

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Гость

15:56:57 11-06-2026

зря новость такую дали. Щас мошенники ко всем пенсионерам пойдут с новостью этой и пояснением что им делать

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Гость

16:51:31 11-06-2026

Гость (15:56:57 11-06-2026) зря новость такую дали. Щас мошенники ко всем пенсионерам по... Есть один Пенсионный Фонд, сейчас он Социальный, а все остальные фонды мошенники, сколько их уже кануло влету?

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Гость

16:33:51 11-06-2026

Замордовать народ изменениями, что бы потом сказать - ну а теперь вообще пенсии не будет!
Умный ход!?...

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Гость

01:50:11 12-06-2026

То есть работодатель ещё должен из зарплаты работника куда-то перечислять? Ну так ЗП станет ещё меньше и всё. А денежки однозначно "гавкнут" в этих НПФ.

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Гость

10:04:02 12-06-2026

Рой болен и болен смертельно.

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Гость

10:05:00 12-06-2026

Сначала проведите эксперименты на пенсии Чубайса.

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