В России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой

По новой программе работодатели будут перечислять взносы на счета сотрудников в НПФ

11 июня 2026, 14:51, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России готовят новую пенсионную программу с господдержкой — она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом "Известиям" рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

Согласно задумке, финансирование новой системы пенсионных накоплений будет полностью или преимущественно ложиться на работодателя. При трудоустройстве сотрудник автоматически подключится к программе, но у него сохранится право отказаться от участия в накоплениях.

Установленная пенсионная программа призвана стать инструментом для формирования дополнительной пенсии сотрудников и будет действовать параллельно с уже существующей программой долгосрочных сбережений.

Между ними есть ключевые различия. Так, ПДС ориентирована на самостоятельные накопления граждан и предусматривает государственное софинансирование — до 36 тысяч рублей в год. В новой УПП такого механизма софинансирования не планируется, зато возможны налоговые льготы — как для работников, так и для работодателей.

Механизм работы УПП выглядит следующим образом: работодатель будет перечислять средства на отдельный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде. Далее НПФ займется инвестированием этих денег — чтобы защитить накопления от инфляции и по возможности их приумножить.

Сергей Беляков отметил, что инициатива уже обсуждалась с ведомствами: Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития. Ведомства не высказали принципиальных возражений, и сейчас идет проработка деталей программы. Осенью Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов планирует направить подготовленные предложения в правительство.