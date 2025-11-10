"Ожидается революция". Как развивается искусственный интеллект и поработит ли он человека

Информатик Денис Козлов — новый гость подкаста "Научно доказано"

10 ноября 2025, 10:00, ИА Амител

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей жизни: он пишет картины, сочиняет музыку и даже управляет автомобилями. Но не только это – ИИ активно помогает ученым в самых разных областях. Как именно, в новом выпуске подкаста amic.ru "Научно доказано" Вячеславу Кондакову рассказал кандидат физико-математических наук, доцент и заведующий кафедрой информатики Института математики и информационных технологий АлтГУ Денис Козлов.

Ученый уверен: машины уже сейчас способны за считанные секунды определять сорт растения. В настоящее время программисты университета работают над созданием онлайн-сервиса для обработки данных. На первом этапе это будет сайт, в дальнейшем возможно создание мобильного приложения. А еще в подкасте Денис Козлов объяснил, чем искусственный интеллект отличается от искусственного разума, а также когда компьютеры заменят ученых.

У микрофона:

Вячеслав Кондаков – журналист amic.ru. Насмотрелся в детстве фильмов Джеймса Кэмерона и уверен, что "Скайнет" в будущем может начать войну против человечества.

Денис Козлов – кандидат физико-математических наук, доцент и заведующий кафедрой информатики Института математики и информационных технологий АлтГУ.

Вот о чем мы поговорили:

00:31 Можно ли искусственный интеллект называть искусственным разумом? Способны ли машины со временем начать думать, как андроиды в фильме "Бегущий по лезвию"? Денис Козлов уверен, что в ближайшем будущем этого не произойдет. И вот почему.

02:38 Синтез науки и искусственного интеллекта. Сегодня компьютеры пишут картины, музыку и снимают кино. Способен ли искусственный интеллект заменить ученых и сделать новые открытия?

05:17 В медицине, кстати, машины уже определяют давление за считанные секунды. Скоро врачи будут не нужны?

06:22 В фундаментальных науках искусственный интеллект уже генерирует огромный поток данных.

07:05 "Мощный, но опасный инструмент". Ученые любят творчество американского режиссера Джеймса Кэмерона. Способен ли повториться сюжет великого фильма "Терминатор"? Денис Козлов не верит, что искусственный интеллект поработит человечество.

09:03 О том, почему физики любят пользоваться ИИ больше, чем лирики.

10:12 Почему сейчас такой бум интереса к ИИ? Даже в АлтГУ начали обучать специалистов в этой области. Например, ученые Алтайского государственного университета создали первую в России разработку, позволяющую с высокой точностью определять сортовую принадлежность растений внутри одного вида, а не просто распознавать их вид.

11:58 Разработка представляет собой специализированный сканер с высокочувствительным фотосенсором, который стандартизирует условия съемки. Денис Козлов объясняет, как ИИ помогает за секунды определить вид яблонь.

14:00 В будущем систему планируется адаптировать для целого ряда сельскохозяйственных культур. В настоящее время программисты университета создают онлайн-сервис для обработки данных. Его можно будет установить на телефон.

15:27 "Не нужно никому слепо верить". Надо ли ученым перепроверять за компьютером? Даже самая идеальная машина тоже способна совершать ошибки.

19:14 Денис Козлов рассказывает, как компьютер помогает повышать урожайность в России.