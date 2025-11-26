"Не только пестики и тычинки". Как ботаники с помощью ДНК создают новые сорта растений
Ботаник Максим Куцев — новый гость подкаста amic.ru "Научно доказано"
26 ноября 2025, 08:15, ИА Амител
Современная ботаника давно вышла за рамки пестиков и тычинок. Сейчас это исследования растений с помощью ДНК, искусственного интеллекта и других современных технологий. Чем именно занимаются алтайские ботаники сегодня и как новые методы меняют науку, в новом выпуске подкаста "Научно доказано" рассказал кандидат биологических наук, ботаник АлтГУ Максим Куцев.
У микрофона:
Вячеслав Кондаков – журналист amic.ru. Впервые берет интервью у ботаника.
Максим Куцев – ученый, заместитель проректора по научному и инновационному развитию АлтГУ, кандидат биологических наук.
Вот о чем мы поговорили:
00:28 Чем занимаются сегодня алтайские ботаники и над какими амбициозными проектами они работают.
01:36 Недавно ученые Алтайского государственного университета разработали прибор, способный считать клетки бактерий, микроскопических грибов и других микроорганизмов с помощью искусственного интеллекта. Почему это важно?
02:29 А еще ученые АлтГУ занимаются селекционной работой по получению новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений с помощью ДНК. Как это работает?
04:36 Томаты, морковь, свекла и лекарственные растения. Максим Куцев объясняет, что изучают алтайские ботаники.
05:16 А какая практическая польза от этих исследований? Вячеслав интересуется: могут ли ботаники сделать помидорчики и огурчики, которые он очень любит, более сладкими и вкусными!
07:23 Оказывается, сорта растений могут воровать! Рассказываем, кому это выгодно и как ученые помогают с этим бороться.
09:29 В ближайшие столетия человечество может столкнуться с голодом. Могут ли ученые повысить урожайность овощей и фруктов искусственным способом?
12:19 Ботаники сегодня – это все те же натуралисты, путешествующие по лесам и лугам? Максим Куцев уверен: современный биолог должен пользоваться цифровыми технологиями и, прежде всего, искусственным интеллектом.
14:17 Нет ли опасности, что генетические методы исследования и искусственный интеллект вытеснят из ботаники все остальное?
15:13 Максим Куцев объясняет, может ли повториться сценарий фильма "Интерстеллар" и на планете ничего не будет расти, кроме кукурузы.
16:20 Рассказываем, какие уникальные виды растений можно найти в Алтайском крае и какие из них имеют большую ценность.
18:17 Ботаника – это скучно? Нет, сегодня молодые ученые интересуются этой сферой науки и после окончания вуза работают в специализированных научных учреждениях.
20:22 Вячеслав задает вопрос, который его интересует уже много лет: "Можно ли создать арбуз без семечек, но чтобы он был таким же сочным и вкусным?"
11:57:34 26-11-2025
Бездумное скрещивание растений приводит к их вырождению. Гордиться тут особо нечем