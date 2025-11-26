"Не только пестики и тычинки". Как ботаники с помощью ДНК создают новые сорта растений

Ботаник Максим Куцев — новый гость подкаста amic.ru "Научно доказано"

26 ноября 2025, 08:15, ИА Амител

Современная ботаника давно вышла за рамки пестиков и тычинок. Сейчас это исследования растений с помощью ДНК, искусственного интеллекта и других современных технологий. Чем именно занимаются алтайские ботаники сегодня и как новые методы меняют науку, в новом выпуске подкаста "Научно доказано" рассказал кандидат биологических наук, ботаник АлтГУ Максим Куцев.

У микрофона:

Вячеслав Кондаков – журналист amic.ru. Впервые берет интервью у ботаника.

Максим Куцев – ученый, заместитель проректора по научному и инновационному развитию АлтГУ, кандидат биологических наук.

Вот о чем мы поговорили:

00:28 Чем занимаются сегодня алтайские ботаники и над какими амбициозными проектами они работают.

01:36 Недавно ученые Алтайского государственного университета разработали прибор, способный считать клетки бактерий, микроскопических грибов и других микроорганизмов с помощью искусственного интеллекта. Почему это важно?

02:29 А еще ученые АлтГУ занимаются селекционной работой по получению новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений с помощью ДНК. Как это работает?

04:36 Томаты, морковь, свекла и лекарственные растения. Максим Куцев объясняет, что изучают алтайские ботаники.

05:16 А какая практическая польза от этих исследований? Вячеслав интересуется: могут ли ботаники сделать помидорчики и огурчики, которые он очень любит, более сладкими и вкусными!

07:23 Оказывается, сорта растений могут воровать! Рассказываем, кому это выгодно и как ученые помогают с этим бороться.

09:29 В ближайшие столетия человечество может столкнуться с голодом. Могут ли ученые повысить урожайность овощей и фруктов искусственным способом?

12:19 Ботаники сегодня – это все те же натуралисты, путешествующие по лесам и лугам? Максим Куцев уверен: современный биолог должен пользоваться цифровыми технологиями и, прежде всего, искусственным интеллектом.

14:17 Нет ли опасности, что генетические методы исследования и искусственный интеллект вытеснят из ботаники все остальное?

15:13 Максим Куцев объясняет, может ли повториться сценарий фильма "Интерстеллар" и на планете ничего не будет расти, кроме кукурузы.

16:20 Рассказываем, какие уникальные виды растений можно найти в Алтайском крае и какие из них имеют большую ценность.

18:17 Ботаника – это скучно? Нет, сегодня молодые ученые интересуются этой сферой науки и после окончания вуза работают в специализированных научных учреждениях.

20:22 Вячеслав задает вопрос, который его интересует уже много лет: "Можно ли создать арбуз без семечек, но чтобы он был таким же сочным и вкусным?"