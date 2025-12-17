"Приоритет 2030". Как ученые АлтГУ меняют сельское хозяйство и промышленность России

Сразу пять ведущих ученых вуза в гостях у подкаста "Научно доказано"

17 декабря 2025, 13:20, ИА Амител

Алтайский государственный университет – единственный вуз региона, который уже на протяжении пяти лет участвует в масштабной программе развития "Приоритет 2030". Сегодня в АлтГУ работают над технологиями, которые способны изменить науку. В новом выпуске подкаста amic.ru "Научно доказано" у ведущих ученых вуза узнаем, каких результатов они добились за последние годы. Обсудим, как ученые университета создают передовые биотехнологические платформы, занимаются разработкой новых биопрепаратов и решают проблему возрождения отечественного хмелеводства. Также поговорим о том, как технологии, такие как метаболическая инженерия и клональное микроразмножение, помогают ускорить развитие и внедрять инновации в агропромышленность.

Кто у микрофона:

Вячеслав Кондаков – журналист amic.ru

Алена Иркитова – кандидат биологических наук, руководитель инжинирингового центра "Промбиотех" АлтГУ

Денис Козлов – кандидат физико-математических наук, доцент и заведующий кафедрой информатики Института математики и информационных технологий АлтГУ

Максим Куцев – кандидат биологических наук, ботаник АлтГУ

Ольга Мироненко – кандидат биологических наук, директор Алтайского центра прикладной биотехнологии АлтГУ

Дмитрий Щербаков – кандидат биологических наук, директор НИИ биологической медицины Алтайского государственного университета

И вот о чем мы поговорили:

00:23 "Они на нас, они в нас, они везде". Космос "заселен" миллиардами бактерий. Можно ли эти микроорганизмы называть "формой жизни"?

02:55 Почему именно бактерии "заселили" нашу планету и Вселенную? Микробиолог уверена: они переживут человечество. Ученая Алена Иркитова объясняет, чем вирусы отличаются от бактерий.

03:19 Инжиниринговый центр "Промбиотех" – один из флагманов стратегической программы развития АлтГУ "Приоритет 2030". Чем занимаются ученые центра? Большинство изобретенных препаратов применяют в сельском хозяйстве для улучшения урожайности.

04:22 "Россия стремится к технологическому суверенитету". Алена Иркитова рассказывает, какие препараты сегодня нужны для страны.

06:54 "70% нашего иммунитета находится в кишечнике". Рассказываем, что такое пробиотики и чем они полезны для организма человека.

08:33 На разработку одного препарата в "Промбиотехе" уходит около пяти лет. Почему так долго? Много ли ученые АлтГУ зарабатывают на своих открытиях?

15:06 Почему сейчас такой бум интереса к ИИ? Даже в АлтГУ начали обучать специалистов в этой области. Например, ученые Алтайского государственного университета создали первую в России разработку, позволяющую с высокой точностью определять сортовую принадлежность растений внутри одного вида, а не просто распознавать их вид.

16:30 "Не нужно никому слепо верить". Надо ли ученым перепроверять за компьютером? Даже самая идеальная машина тоже способна совершать ошибки.

18:53 Рассказываем, как ИИ помогает ученым и облегчает труд селекционеров.

19:51 Чем занимаются сегодня алтайские ботаники и над какими амбициозными проектами они работают.

21:53 Недавно ученые Алтайского государственного университета разработали прибор, способный считать клетки бактерий, микроскопических грибов и других микроорганизмов с помощью искусственного интеллекта. Почему это важно?

24:42 А какая практическая польза от этих исследований? Вячеслав интересуется: могут ли ботаники сделать помидорчики и огурчики, которые он очень любит, более сладкими и вкусными!

28:53 Сегодня биотехнологи АлтГУ занимаются разработкой и внедрением в производство технологии по выращиванию саженцев хмеля совместно с пивоваренной компанией "Балтика". Чем важен этот проект? Почему компания обратила внимание именно на АлтГУ?

31:02 Объясняем буквально на пальцах, как работает технология размножения хмеля. Этот метод распространяется и на другие виды растений.

35:47 Метод микроклонального размножения позволяет из одного черенка хмеля производить до пяти тысяч идентичных саженцев в год. Ученые уже перешли от лабораторной стадии к полупромышленному производству. Первые образцы для исследования брали в алтайском лесу. Однако позже ученые начали работать с сортами, привезенными из-за границы.

37:57 "Наша команда – самые замечательные люди". Микробиология сегодня интересна молодежи? Как часто студенты и молодые ученые хотят заниматься наукой?

40:12 "Приоритет 2030". Рассказываем, чем занимаются микробиологи АлтГУ и с кем они сотрудничают.

46:07 Почему у нашей страны богатый опыт, связанный с молекулярной биологией.

47:06 Ученые в будущем смогут создать идеальные продукты и идеальные растения. И можно ли создать идеального человека?