Последние звонки в школах Алтайского края прозвенят уже на этой неделе

Последние звонки в школах Алтайского края начнут звенеть уже 18 мая. В этот день пройдут торжественные линейки для учеников девятых классов, так как на следующий день у них будут экзамены.

Для выпускников 11 классов последний звонок прозвенит 25 мая, сдача ЕГЭ у них начинается с 26-го числа.

Напомним, в 2022 году девятиклассники будут сдавать четыре экзамена, а одиннадцатиклассникам вернут обязательный экзамен по математике.

Ковидные меры частично отменены — маски школьники могут носить по желанию, также детей не будут рассаживать в шахматном порядке.