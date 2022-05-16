Последние звонки в школах Алтайского края прозвенят уже на этой неделе
Но не для всех
16 мая 2022, 11:44, Никита Черников
Последние звонки в школах Алтайского края начнут звенеть уже 18 мая. В этот день пройдут торжественные линейки для учеников девятых классов, так как на следующий день у них будут экзамены.
Для выпускников 11 классов последний звонок прозвенит 25 мая, сдача ЕГЭ у них начинается с 26-го числа.
Напомним, в 2022 году девятиклассники будут сдавать четыре экзамена, а одиннадцатиклассникам вернут обязательный экзамен по математике.
Ковидные меры частично отменены — маски школьники могут носить по желанию, также детей не будут рассаживать в шахматном порядке.
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