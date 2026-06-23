Двор уже завоевал любовь местных жителей

23 июня 2026, 22:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Вы не поверите, какой чудесный двор мы нашли в Барнауле! Представьте: обычный жилой район, а за поворотом — будто портал в сказку, сообщает корреспондент amic.ru.

«Первое, что бросается в глаза, — очаровательный колодец. Не какой‑то там технический люк, а настоящий, с колесиком и резной крышей. Сразу хочется загадать желание и бросить монетку», — рассказывает журналист.

Рядом — "волшебное дерево". Почему волшебное? Да просто стоит рядом — и настроение улучшается, будто заряжаешься доброй энергией.

А животные! Целый зверинец под открытым небом:

мощный медведь, будто только что вышедший из леса;

олень в уютной вязаной шапочке — кто-то явно позаботился, чтобы он не замерз;

семейство барсов: взрослые — серьёзные, а вот котята…

Котята-барсы — это отдельная история. Один лежит, поджав лапки, другой привстал на задние лапы, третий будто подмигивает. Мы минут десять стояли и смеялись, разглядывая их. Настолько они забавные и душевные!

В общем, не двор, а сказка!

Ранее amic.ru писал, почему из барнаульских дворов не уходят незаконные погреба.