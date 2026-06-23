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"Не двор, а сказка". В Барнауле нашли волшебное место с медведем и котятами-барсами

Двор уже завоевал любовь местных жителей

23 июня 2026, 22:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Вы не поверите, какой чудесный двор мы нашли в Барнауле! Представьте: обычный жилой район, а за поворотом — будто портал в сказку, сообщает корреспондент amic.ru.

«Первое, что бросается в глаза, — очаровательный колодец. Не какой‑то там технический люк, а настоящий, с колесиком и резной крышей. Сразу хочется загадать желание и бросить монетку», — рассказывает журналист.

Рядом — "волшебное дерево". Почему волшебное? Да просто стоит рядом — и настроение улучшается, будто заряжаешься доброй энергией.

А животные! Целый зверинец под открытым небом:

  • мощный медведь, будто только что вышедший из леса;
  • олень в уютной вязаной шапочке — кто-то явно позаботился, чтобы он не замерз;
  • семейство барсов: взрослые — серьёзные, а вот котята…

Котята-барсы — это отдельная история. Один лежит, поджав лапки, другой привстал на задние лапы, третий будто подмигивает. Мы минут десять стояли и смеялись, разглядывая их. Настолько они забавные и душевные!

В общем, не двор, а сказка!

Ранее amic.ru писал, почему из барнаульских дворов не уходят незаконные погреба.

Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

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Барнаул дворы
       

Комментарии 6

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Гость

23:29:39 23-06-2026

А где двор-то находится? Что за секрет? Зачем во дворе эти городушкии.. Наш двор гораздо краше, весь чистый и в цветах!

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Гость

07:45:03 24-06-2026

аутентичненько))

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Гость

08:37:00 24-06-2026

Я знаю ещё одно волшебное место! Это ПГСК номер 424А... Там прям так и написано... "волшебное место"

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Гость

10:35:37 24-06-2026

этот двор сделан рядом с центром татарской культуры, поэтому и олененок в татарской шапочке, ему, кстати, ушко отремонтировали, а барсики- тоже татарские символы.

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Гость

12:48:58 24-06-2026

Гость (10:35:37 24-06-2026) этот двор сделан рядом с центром татарской культуры, поэтому... адрес то какой?

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Гость

17:04:21 24-06-2026

Гость (12:48:58 24-06-2026) адрес то какой?... Что бы вандалы туда помчался?

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