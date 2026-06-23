"Не двор, а сказка". В Барнауле нашли волшебное место с медведем и котятами-барсами
Двор уже завоевал любовь местных жителей
23 июня 2026, 22:30, ИА Амител
Вы не поверите, какой чудесный двор мы нашли в Барнауле! Представьте: обычный жилой район, а за поворотом — будто портал в сказку, сообщает корреспондент amic.ru.
«Первое, что бросается в глаза, — очаровательный колодец. Не какой‑то там технический люк, а настоящий, с колесиком и резной крышей. Сразу хочется загадать желание и бросить монетку», — рассказывает журналист.
Рядом — "волшебное дерево". Почему волшебное? Да просто стоит рядом — и настроение улучшается, будто заряжаешься доброй энергией.
А животные! Целый зверинец под открытым небом:
- мощный медведь, будто только что вышедший из леса;
- олень в уютной вязаной шапочке — кто-то явно позаботился, чтобы он не замерз;
- семейство барсов: взрослые — серьёзные, а вот котята…
Котята-барсы — это отдельная история. Один лежит, поджав лапки, другой привстал на задние лапы, третий будто подмигивает. Мы минут десять стояли и смеялись, разглядывая их. Настолько они забавные и душевные!
В общем, не двор, а сказка!
Ранее amic.ru писал, почему из барнаульских дворов не уходят незаконные погреба.
23:29:39 23-06-2026
А где двор-то находится? Что за секрет? Зачем во дворе эти городушкии.. Наш двор гораздо краше, весь чистый и в цветах!
07:45:03 24-06-2026
аутентичненько))
08:37:00 24-06-2026
Я знаю ещё одно волшебное место! Это ПГСК номер 424А... Там прям так и написано... "волшебное место"
10:35:37 24-06-2026
этот двор сделан рядом с центром татарской культуры, поэтому и олененок в татарской шапочке, ему, кстати, ушко отремонтировали, а барсики- тоже татарские символы.
12:48:58 24-06-2026
Гость (10:35:37 24-06-2026) этот двор сделан рядом с центром татарской культуры, поэтому... адрес то какой?
17:04:21 24-06-2026
Гость (12:48:58 24-06-2026) адрес то какой?... Что бы вандалы туда помчался?