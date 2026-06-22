"Спасибо за красоту во дворах!" Барнаульцы благодарят БГЭС и БСК за оформление подстанций

Оформление трансформаторных подстанций стало доброй традицией для Барнаульской горэлектросети и Барнаульской сетевой компании

22 июня 2026, 17:00, ИА Амител

Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

Барнаульцы оставляют положительные отзывы о превращении трансформаторных подстанций в художественные объекты, сообщили amic.ru в пресс-службе БГЭС.



Напомним, в краевой столице завершились работы по художественному оформлению трансформаторных подстанций. Превращение энергоустановок в красочные арт-объекты — это совместный проект Барнаульской горэлектросети и Барнаульской сетевой компании. Над оформлением подстанций работали два известных городских художника — Анатолий Капитонов и Евгений Алехин. Тема муралов — Год единства народов России, объявленный президентом РФ.

Жители активно застраивающегося Индустриального района обратились с теплыми словами благодарности в Барнаульскую горэлектросеть. Украшенные трансформаторные подстанции для них стали настоящим подарком, отмечает пресс-служба компании.

Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

​«Хочется отметить замечательного, доброго медведя с балалайкой на фоне карты нашей страны и надпись "Мы разные, но мы едины!" — это прямое попадание в сердце. В Год единства народов России такие теплые и понятные каждому сюжеты очень нужны. ​

Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

Еще один прекрасный арт-объект, который теперь украшает наш двор, — это забавный и дружелюбный орел рядом с календарем, открытым на дате 4 ноября, и важными словами: "Одна страна, одна история". Здорово, что через такие яркие образы, гармонично дополненные летящей лентой российского триколора, вы напоминаете нам и нашим детям о важнейших исторических датах. Дети просто в восторге и постоянно останавливаются, чтобы рассмотреть эти рисунки.

Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

«Линии российского флага, вписанные в строгую геометрию объектов, смотрятся невероятно динамично на фоне наших жилых комплексов. Это не просто граффити, это настоящий современный урбанистический арт, который делает наш район еще более уютным и красивым!» — приводят в компании слова жителей Барнаула.



Оформление трансформаторных подстанций стало для Барнаульской горэлектросети и Барнаульской сетевой компании традицией. Так, в прошлом году было расписано десять подстанций в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас в региональной столице 18 красочных арт-объектов.