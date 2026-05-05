"Не все водители смогут выйти на линию": Яндекс Go предупредил о сбоях в работе сервиса
С 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье возможны перебои с мобильным интернетом и отправкой SMS‑сообщений
05 мая 2026, 16:59, ИА Амител
Сервис "Яндекс Go" уведомил пользователей о вероятных сложностях с заказом такси в Москве из‑за временных ограничений на мобильный интернет и SMS, сообщают РИА Новости.
"Сейчас есть проблемы со стабильной связью — сервис может работать некорректно. Не все водители могут выйти на линию и принять заказ", - такое специальное сообщение появилось приложении.
Причиной ситуации стали анонсированные ранее ограничения в работе связи. В понедельник "большая четверка" операторов предупредила, что с 5 по 9 мая в Москве и Московской области возможны перебои с мобильным интернетом и отправкой SMS‑сообщений. Мера введена по соображениям безопасности.
Накануне сообщалось, что Сбербанк подготовил инструкции для россиян при сбоях мобильного интернета. В ближайшие дни в ряде регионов могут возникнуть сложности с мобильным интернетом и СМС‑сообщениями.
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