Под Барнаулом на продажу выставили «канадский» коттедж за 33 млн рублей
На участке, кроме дома, есть большой гараж на три автомобиля и техническое помещение, а на территории находятся оборудованная зона барбекю и терраса с «зимним джакузи»
В посёлке Бобровка Первомайского района выставили на продажу коттедж площадью 134 квадратных метра за 33 млн рублей. Согласно объявлению на площадке «Авито», здание «канадской» ручной рубки располагается в зелёной зоне и с двух сторон окружён лесом.
На участке, кроме дома, есть большой гараж на три автомобиля и техническое помещение. Также на территории располагается оборудованная зона барбекю и терраса, укомплектованная вместительным подогреваемым джакузи, которым можно пользоваться в зимний период.
Дом оснащён самым необходимым для комфортного проживания. В нём имеются панорамные окна, хаммам, просторная кухня-гостиная, газовый котёл, система очистки / подготовки воды, кондиционер, видеонаблюдение, рольставни.