Прощай, эпоха. В Барнауле на днях демонтируют здание речного вокзала

Начало демонтажа речного вокзала / Фото: amic.ru

В Барнауле скоро окончательно снесут здание речного вокзала. Работы по разбору объекта внутри шли с начала года, сейчас от строения остался лишь каркас. Его и начнут демонтировать в ближайшие дни. По словам представителей компании, которая проведёт работы, всего на снос и подготовку участка уйдёт около двух месяцев. Затем можно будет приступать к строительству небоскрёбов выше 150 метров.

«Это прорыв»

Совсем скоро на месте здания речного вокзала будет ровная площадка: компания «ВиСКью», владеющая территорией, приступила к активному этапу сноса объекта. С января 2021 года компания вывезла технологическое оборудование, мебель, а с 21 мая стартовал демонтаж оконных блоков и витражных конструкций, антенн операторов мобильной связи и пр.

27 мая запланирован старт следующего этапа работ — демонтаж железобетонных конструкций административного здания, ресторана и хозяйственного блока. Закончить все работы по сносу (включая вывоз и утилизацию строительных отходов, подготовки площадки к дальнейшим работам) компания рассчитывает в течение двух месяцев, сообщил главный инженер технического заказчика ООО «Селф» Александр Жокин.

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«Всю работу разделили на несколько этапов: сейчас приступили к разбору конструкций, которые могут быть применены повторно, в том числе большое внимание уделили демонтажу мозаики, её сохранению и передаче в дальнейшее пользование (мозаику вывезли из здания летом 2021 года, — прим. ред.), а также некоторые другие моменты, которые были интересны собственникам», — отметил он.

Начало демонтажа речного вокзала / Фото: amic.ru

Сейчас строители ждут приезда тяжёлой техники, чтобы приступить к разбору железобетонных конструкций здания. Демонтаж, как уверяют представители компании, не будет мешать барнаульцам: ближайшая жилая застройка (ЖК «Аквамарин») располагается на большом расстоянии от объекта.

«Сначала будет разобрано здание старого речного вокзала, где располагались кассы, затем часть здания, где находился ресторан и склад», — сообщил он.

25 мая горожане, прогуливающиеся по набережной Оби, стали свидетелями демонтажа букв «Барнаул», которые находились на кровле здания. Пока они будут храниться на складе компании «ВиСКью», однако если появятся желающие их забрать, инвестор обещает этому поспособствовать.

«Если появятся заинтересованные лица, мы приложим все усилия, чтобы сохранить буквы и поставить в достойное место. Мы сделаем всё для реализации данных инициатив. Обратиться с запросом можно в компанию «ВиСКью», — отметил Александр Жокин.

Начало демонтажа Речного вокзала / Фото: amic.ru

В целом он считает, что снос здания речного вокзала — необходимый шаг для города, который планирует развиваться, расти, где должны появляться инфраструктурные проекты. Напомним, что на месте речпорта хотят построить ЖК высотой более 150 метров с общественной инфраструктурой. В результате прибрежная часть Барнаула может стать новой визитной карточкой города, отмечает строитель.

«На месте речного вокзала появится шикарный комплекс для проживания, бизнес-идей, прогулок. Таких проектов за Уралом ещё не было, это будет визитная карточка города. Мы считаем, что для Барнаула это прорыв. Проект мы презентовали, ни от кого не скрываем, готовы выслушать все вопросы граждан, чтобы корректировать проект. Нам очень важно мнение горожан, мы нацелены на диалог», — отметил Александр Жокин.

История одного здания

Речной вокзал построили в 1985 году, объект выполнен в стиле советского модернизма. В последнее советское десятилетие Барнаульский речной порт ежегодно обслуживал до 1,5 млн пассажиров и необходимость в современном и просторном здании вокзала была ещё очевидной.

Внутри речпорта работали билетные кассы, был зал ожидания, администрация, а также смотровая площадка. Один из залов украшала авторская мозаика «Труд и природа Алтая». Она считалась самой большой по размерам флорентийской мозаикой в СССР.

До 2013 года речной вокзал и участок принадлежал Западно-Сибирскому речному пароходству. Затем имущество было продано ООО «ПрогрессН», которое косвенно связано со строительной компанией «Сибирия». Сумма сделки составила более 170 млн рублей. В 2018 году порт вновь сменил собственника: комплекс купила КГ «Талтэк» из Кузбасса, а в конце 2020 года новым владельцем участка и здания стала компания «ВиСКью».

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В конце 2021 года инвестор представил проект ЖК, состоящий из жилых башен высотой 43 этажа и общественно-деловых помещений. Проект предусматривает обустройство прогулочной зоны возле жилого комплекса, доступ к ней будет свободный.

Добавим, что уникальную флорентийскую мозаику, которую демонтировали из здания речного вокзала в Барнауле в середине июня 2021 года, перевезли в фондохранилище Художественного музея Алтайского края. Её планируют отреставрировать.