О чем фильм "Оппенгеймер" и почему он стал лучшим на церемонии "Оскара"
Картина Кристофера Нолана взяла семь статуэток
11 марта 2024, 11:51, ИА Амител
Картина "Оппенгеймер" режиссера и сценариста Кристофера Нолана получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм". В общей сложности у ленты семь статуэток. 96-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе 10 марта. Рассказываем, о чем фильм "Оппенгеймер", который нравится абсолютно всем.
О чем фильм "Оппенгеймер"?
Картина Кристофера Нолана рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Фильм основан на книге Кая Берда и Мартина Шервина "Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея" и охватывает основные этапы жизни ученого.
28 декабря 1942 года президент США Франклин Рузвельт санкционировал создание Манхэттенского проекта для объединения различных ученых и военных чиновников, занимающихся ядерными исследованиями. По сюжету фильма Оппенгеймер в составе Манхэттенского проекта создает бомбу. 16 июля 1945 года в отдаленном пустынном месте близ Аламогордо, штат Нью-Мексико, была успешно взорвана первая атомная бомба – знаменитое испытание "Тринити". Также в ленте рассказывается о том, как после создания бомбы в отношении Оппенгеймера шло разбирательство из-за его возможных связей с коммунистами.
Фильм "Оппенгеймер" при бюджете 100 миллионов долларов собрал в мировом прокате более 900 миллионов, став самым кассовым байопиком в истории.
Какие еще "Оскары" получил "Оппенгеймер"?
Помимо главной статуэтки, картина удостоилась "Оскара" еще в шести номинациях: "Лучший актер" (Киллиан Мерфи), "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт Дауни – младший), "Лучший монтаж", "Лучшая операторская работа", "Лучший саундтрек" и "Лучшая режиссура".
12:16:12 11-03-2024
Нам его не увидеть в ближайшем будущем, мы смотрим старье.
12:18:36 11-03-2024
Гость (12:16:12 11-03-2024) Нам его не увидеть в ближайшем будущем, мы смотрим старье.... кому вам? я его уже с месяц назад посмотрел в отличном качестве и с замечательным дубляжем. торренты рулят!!!
12:47:18 11-03-2024
Гость (12:16:12 11-03-2024) Нам его не увидеть в ближайшем будущем, мы смотрим старье.... на похоронах ещё, старьё включаем... ту-ду-тууу, ту-ту-дуууу...
14:11:03 11-03-2024
Гость (12:16:12 11-03-2024) Нам его не увидеть в ближайшем будущем, мы смотрим старье.... С добрым утром, называется. Кто хотел, тот посмотрел его еще в прошлом году, причём и в кинотеатрах его показывали.
14:39:31 11-03-2024
Гость (12:16:12 11-03-2024) Нам его не увидеть в ближайшем будущем, мы смотрим старье.... В кино уже показали, можете в интернете найти. Почему же не увидеть...
14:48:57 11-03-2024
Гость (14:39:31 11-03-2024) В кино уже показали, можете в интернете найти. Почему же не ... Потому что тупыжки всепрощальные... Их всего лишили...
16:32:32 11-03-2024
Гость (12:16:12 11-03-2024) Нам его не увидеть в ближайшем будущем, мы смотрим старье.... Дюну тоже не увидишь)))
16:37:16 11-03-2024
Гость (16:32:32 11-03-2024) Дюну тоже не увидишь)))... да тому пейсателю пофиг, чего он не "увидит", ему главное простонать.
12:33:28 11-03-2024
Фильм наискучнейший. Чуть скулы не вывернул от зевоты.
17:14:50 11-03-2024
Гость (12:33:28 11-03-2024) Фильм наискучнейший. Чуть скулы не вывернул от зевоты.... на "Тещу" сходите, возможно вам зайдет...
21:17:06 11-03-2024
Гость (17:14:50 11-03-2024) на "Тещу" сходите, возможно вам зайдет...... Мне "заходят" Феллини, Куросава, Кустурица, Тарковский. А Тещу уж вы сами смотрите.
21:33:17 11-03-2024
Гость (21:17:06 11-03-2024) Мне "заходят" Феллини, Куросава, Кустурица, Тарковский. А Те... А вы, когда кофий из пол литровой кружки хлебаете, мизинчик оттопыриваете? Если нет, то вы зря фамилии этих режиссеров написали.
22:20:59 11-03-2024
Гость (21:33:17 11-03-2024) А вы, когда кофий из пол литровой кружки хлебаете, мизинчик ... Ну вы теперь хоть знать эти фамилии будете. А там, глядишь, и что-нибудь посмотрите из их фильмов. Оттопырив пальчик.
23:10:35 11-03-2024
Гость (22:20:59 11-03-2024) Ну вы теперь хоть знать эти фамилии будете. А там, глядишь, ... Да вы таки зря за наши знания переживаете. Мы таки Кастанеду с Кафкой на завтрак читаем в оригинале. А не так как вы слышали про режиссеров от Мойшы Моисеевича. Пойду перед сном русскую классику почитаю.
04:02:45 12-03-2024
Гость (23:10:35 11-03-2024) Да вы таки зря за наши знания переживаете. Мы таки Кастанеду... Это хорошо. "Му-му" как раз для вас.
21:47:57 11-03-2024
Гость (21:17:06 11-03-2024) Мне "заходят" Феллини, Куросава, Кустурица, Тарковский. А Те... зачем нам знать, кто к вам "заходит". Проходной двор, ё-моё.
12:45:35 11-03-2024
Добрый день, фильм заслуживающий внимания, рекомендую.. Атом, создание, применение, уроки, последствия..
13:15:29 11-03-2024
Гость (12:18:36 11-03-2024) кому вам? я его уже с месяц назад посмотрел в отличном качес... Согласна, тоже его посмотрели в отличном качестве и дублированный. Фильм крутой, рекомендую
15:07:57 11-03-2024
Посмотрел - ну один раз можно посмотреть,но не АХ. Спецэффекты мультяшные,сюжет не очень. Актёры нормальные это да ,играют лучше пожалуй наших звёзд. Хотя кому как.
16:37:49 11-03-2024
Я давно уже посмотрела - в кинотеатре. Невыносимо скучный, банальный- больше половины зала ушло, две девушки на моём ряду сопели- заснули. Я терпела, надеялась, что хоть в конце будет что-то..,. Нет.
17:06:35 11-03-2024
Света (16:37:49 11-03-2024) Я давно уже посмотрела - в кинотеатре. Я терпела, надеялась, что хоть в конце будет что-то..,. Нет. Ну это же не эротика... )