О чем фильм "Оппенгеймер" и почему он стал лучшим на церемонии "Оскара"

Картина Кристофера Нолана взяла семь статуэток

11 марта 2024, 11:51, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Оппенгеймер"

Картина "Оппенгеймер" режиссера и сценариста Кристофера Нолана получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм". В общей сложности у ленты семь статуэток. 96-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе 10 марта. Рассказываем, о чем фильм "Оппенгеймер", который нравится абсолютно всем.

О чем фильм "Оппенгеймер"?

Картина Кристофера Нолана рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Фильм основан на книге Кая Берда и Мартина Шервина "Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея" и охватывает основные этапы жизни ученого.

28 декабря 1942 года президент США Франклин Рузвельт санкционировал создание Манхэттенского проекта для объединения различных ученых и военных чиновников, занимающихся ядерными исследованиями. По сюжету фильма Оппенгеймер в составе Манхэттенского проекта создает бомбу. 16 июля 1945 года в отдаленном пустынном месте близ Аламогордо, штат Нью-Мексико, была успешно взорвана первая атомная бомба – знаменитое испытание "Тринити". Также в ленте рассказывается о том, как после создания бомбы в отношении Оппенгеймера шло разбирательство из-за его возможных связей с коммунистами.

Фильм "Оппенгеймер" при бюджете 100 миллионов долларов собрал в мировом прокате более 900 миллионов, став самым кассовым байопиком в истории.

Какие еще "Оскары" получил "Оппенгеймер"?

Помимо главной статуэтки, картина удостоилась "Оскара" еще в шести номинациях: "Лучший актер" (Киллиан Мерфи), "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт Дауни – младший), "Лучший монтаж", "Лучшая операторская работа", "Лучший саундтрек" и "Лучшая режиссура".