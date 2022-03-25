В Бийском лицее объяснили отказ от первоклассников

Бийский лицей-интернат приостановил набор детей в первый класс. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

«Доводим до вашего сведения, что КГБОУ „Бийский лицей-интернат Алтайского края“ в 2022 году не проводит набор детей в первый класс. Просим вас рассмотреть варианты поступления в другие школы города», — сказано в сообщении, которое получают родители.

Представители лицея пояснили «Бийскому рабочему», что причина такого изменения связана с тем, что лицей работает в соответствии с госзаданием.

На данный момент это изменение касается учебного года 2022-2023. При этом набор детей в 5, 8 и 10 классы продолжается.