Цены на билеты российских авиакомпаний могут вырасти в полтора раза

Цены на билеты российских авиакомпаний в 2022 году вырастут как минимум в 1,5 раза, а спрос на перелёты при этом упадёт на 20%, считают аналитики «ВТБ Капитала». Как сообщает «Интерфакс», средняя стоимость билетов может вырасти с 9 тысяч до 14 тысяч рублей.

Прогнозы основаны на ожиданиях двукратного роста стоимости авиакеросина и ослабления рубля, которое приведёт к повышению в 1,5 раза стоимости лизинга самолётов. Расходы на топливо и лизинг составляют две трети от всех затрат авиаперевозчиков.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев накануне сообщил, что в летнем сезоне из-за высокого спроса авиабилеты традиционно подорожают, но ненамного.