Цены на билеты российских авиакомпаний могут вырасти в полтора раза
Прогнозы основаны на ожиданиях двукратного роста стоимости авиакеросина и ослабления рубля
23 марта 2022, 17:32
Цены на билеты российских авиакомпаний в 2022 году вырастут как минимум в 1,5 раза, а спрос на перелёты при этом упадёт на 20%, считают аналитики «ВТБ Капитала». Как сообщает «Интерфакс», средняя стоимость билетов может вырасти с 9 тысяч до 14 тысяч рублей.
Прогнозы основаны на ожиданиях двукратного роста стоимости авиакеросина и ослабления рубля, которое приведёт к повышению в 1,5 раза стоимости лизинга самолётов. Расходы на топливо и лизинг составляют две трети от всех затрат авиаперевозчиков.
Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев накануне сообщил, что в летнем сезоне из-за высокого спроса авиабилеты традиционно подорожают, но ненамного.
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