До 180 тысяч рублей. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле в мае

Сервис по поиску работы SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые предложения по работе в Барнауле. Выяснилось, что больше всех в мае готовы заплатить программисту — сотруднику с опытом работы от трёх лет и знаниями языков программирования компания предлагает зарплату до 180 тысяч рублей, премии и оплачиваемые обеды.

На втором месте вакансия руководителя отдела продаж с зарплатой 90 тысяч рублей. Кандидат должен иметь стаж работы руководителем отдела продаж от трёх лет и опыт работы с холодными продажами. Работодатель обещает обучение в корпоративном университете и возможность изучения иностранных языков.

На третьем месте оказался сервисный инженер-автоэлектрик с зарплатой до 100 тысяч рублей. От соискателя требуют профессиональное техническое образование, водительские права категории «В» и умение работать с электросхемами. Работодатель предлагает корпоративный автомобиль, мобильную связь и бесплатное обучение.

В рейтинг также вошли вакансии менеджера по продаже услуг В2В с зарплатой до 70 тыс. рублей и врача анестезиолога-реаниматолога с зарплатой до 90 тыс. рублей.