Глава села в Кабардино-Балкарии приказал продавцам не использовать русский язык

Глава села Белая Речка в Кабардино-Балкарии Тахир Созаев приказал местным продавцам не использовать русский язык при общении с покупателями. Об этом сообщает BAZA.

По данным телеграм-канала, данное распоряжение чиновник дал жителям села в декабре 2021 года. Кроме того, в той же группе Созаев высказывался против продажи земли в селе кабардинцам и русским.

Отмечается, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Если чиновника признают виновным, то ему грозит до трёх лет тюрьмы.