Миграционный отток из Алтайского края ускорился

Алтайский край продолжает терять население. Согласно данным Алтайкрайстата, с января по март 2022 года регион покинуло 8405 человек. Миграционный отток населения ускорился, ведь год назад этот показатель был ниже — 6719.

Всего прибыло в край в 2022 году 5362 человека, в прошлом году — 5509. Таким образом, миграционное снижение составило 3043 человека (против 1210 в прошлом году).

Зачастую люди уезжают в другие регионы — 4641 против 5040 в прошлом году. Из других субъектов в край приехали 3579 человек (3488 годом ранее).

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Из других стран в этом году приехало значительно меньше людей, чем в прошлом (1783 против 2021). В основном в край их других государств приезжают жители стран СНГ. Покинули регион в этом направлении в 2022 году 3764 человека, в прошлом — 1679.