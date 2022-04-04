На Дальнем Востоке начали выпускать замену Coca-Cola

Предприятие на Дальнем Востоке начало выпуск замены Coca-Cola — Cola Grink. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Славда».

Газировку со вкусом классической колы, которая стала дополнением серии напитков Grink, изготавливают на основе природной минеральной воды. Разливают напиток в упаковки объёмом 0,5 литра и 1,4 литра на заводе «Скит».

По заявлению производителя, новая Cola Grink будет представлена в магазинах «уже на этой неделе».

В начале марта компания Coca-Cola сообщила о приостановке деятельности на территории РФ. Это случилось после начала спецоперации на Украине и последовавшими после этого антироссийскими санкциями.