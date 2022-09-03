Студента Ксения Амелина, завоевавшая титул «Мисс Барнаул — 2022», обожает плавать и танцевать.

Напомним, финал ежегодного конкурса красоты традиционно прошёл в День города Барнаула. О победительнице известно, что она учится в Алтайском филиале РАНХиГС на экономическом факультете.

«По жизни я придерживаюсь девиза „Все, что ни делается, — к лучшему“. Эта фраза заставляет меня не оглядываться назад и больше улыбаться. Своё свободное время я люблю проводить в компании друзей, обожаю плавать и танцевать», — рассказала Ксения «Толку».

На странице во «ВКонтакте» девушка редко публикует свои фотографии, найти удалось лишь одиннадцать. Также есть красивое видео на природе, но посмотреть его можно только в соцсети.

Ксения Амелина / Фото: vk.com/amelinaks

Напомним, в 2021 году титул «Мисс Барнаул» завоевала Софья Осиян — студентка медицинского колледжа. В этом году конкурс красоты провели в городе уже в 15-й раз.

Мила Кунис — известная американская актриса украинского происхождения. Настоящее имя — Милена Марковна Кунис. Родилась 14 августа 1983 года в городе Черновцы, в 1991 году вместе с родителями эмигрировала в Лос-Анджелес.