Не спешите на дачу. На выездах из Барнаула километровые образовались пробки

Пробки на выезде из Барнаула образовались вечером 6 мая. Жители краевой столицы устремились прочь из города к своим дачам, из-за чего на некоторых участках собрались заторы. По оценкам сервиса «Яндекс.Пробки» движение в городе затруднено на пять баллов из десяти.

На 18:30 проезд затруднен по Южному тракту и части Змеиногорского тракта перед поселком Садоводов. Также сложности с проездом у автомобилистов, которые движутся в сторону поселка Южный по Лесному тракту.

Также движение затруднено и на выезде из города по Павловскому тракту в сторону аэропорта. Небольшая пробка наблюдается на проспекте Космонавтов и его пересечении с улицей Солнечная поляна. Отметим, что движение по Новому и Старому мосту через Обь свободно, пробок нет.