«Сколько можно?» Как торговые сети доводят жителей региона до отчаяния новыми ценами

Кажется, жители Алтайского края, как и всей страны, уже начинают привыкать к бесконечному росту цен. Очень трудно найти хоть какой-то товар, который не «взлетел» в стоимости за последние два месяца. Конечно, самым ощутимым для большинства людей стало подорожание продуктов. Даже макарошки, которые, вроде как, «никогда не дорожают», в алтайских магазинах (по данным Алтайкрайстата) теперь стоят больше сотни рублей.

Жители региона, кажется, уже дошли до отчаяния: от жалоб в соцсетях они перешли к пикетам против торговых сетей. Люди требуют, чтобы ретейлеры не «душили их ценами на продукты». Проблему признают даже на уровне правительства РФ. В апреле премьер-министр Михаил Мишустин с трибуны парламента заявил, что «жуликов» будут жестоко наказывать за спекуляцию с ценами. Стоит ли ждать, что это изменит ситуацию?

О том, какими сетями недовольны жители Алтайского края, на сколько в них подскочили цены и возьмутся ли за дело надзорные органы, — в материале amic.ru.

«Хочется жить, а не выживать»

Одиночные пикеты, которые прошли 20 апреля в Барнауле и других населённых пунктах региона, организовали ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне. Суровые мужчины в беретах уверены, что цены в магазинах края повышают совершенно необоснованно.

«Все видят, как меняются цены в магазинах. Денег не хватает, и хочется нормально жить, а не выживать. Считаю, что продуктовые магазины не должны наживаться на людях», — рассказал amic.ru участник первой чеченской военной кампании Владимир Лысенко, который вышел с плакатом в посёлке Южном.

Мужчина — ветеран-инвалид и сейчас живёт на 24 тысячи рублей в месяц. По его словам, раньше этих денег вполне хватало на жизнь. Но за последние два месяца этой суммы стало недостаточно даже на продукты, объяснил активист. Акция прошла у магазина «Мария-Ра», но мужчина подчеркнул: у него есть претензии абсолютно ко всем ведущим торговым сетям региона.

Новости

Общество На Алтае ветераны боевых действий вышли с пикетами к магазинам торговых сетей

Впрочем, вряд ли эти одиночные акции можно назвать неожиданными. Почти два месяца жители Алтайского края непрерывно жалуются в соцсетях на то, как растут цены в магазинах.

«ХВАТИТ НАЖИВАТЬСЯ НА ПРОСТОМ НАРОДЕ УЖЕ!!! Власти города Барнаула вы вообще контролируете процесс цен в магазинах», — этим постом, опубликованным в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул» ещё в марте, можно описать настроение большинства пользователей (орфография и пунктуация сохранены).

А в начале апреля популярное городское сообщество Barnaul22 провело опрос, стали ли люди покупать меньше из-за бешеного роста цен на продукты. Поучаствовало почти шесть тысяч человек, около 80% из которых признали: пояса из-за подорожания товаров пришлось затянуть.

При этом сами ретейлеры свои действия толком не комментируют. В такой ситуации то, что от недовольства в соцсетях люди рано или поздно перейдут к действиям, было лишь вопросом времени.

Фото: сообщество Barnaul22 во «ВКонтакте»

«Селёдка дороже мяса»

Судя по тем же жалобам в соцсетях, в немилость жителей региона попали все крупные торговые сети: от местных «Марии-Ра» и «Аникса» до федеральных «Магнита» и «Пятёрочки».

Например, жалуются на «Ленту» — федерального ретейлера-«тяжеловеса».

«В „Ленте“ ходишь как бык на корриде: ищешь только красное, только ценники со скидками. Другие цвета сознание просто отфильтровывает», — шутят пользователи в Сети.

Так, 15 марта в паблике «Чёрный Список Барнаул» люди возмутились ценами на груши, килограмм которых в «Ленте» стоил больше 550 рублей. А в начале апреля жительницу Барнаула удивила стоимость сельди, банку которой продавали за 420 рублей. «Цена на селёдку больше, чем на мясо. Походу, тоже под санкции попала», — написала она в сообществе Barnaul22.

А в «Магните» покупателей шокировали цены на белокочанную капусту, килограмм которой в конце марта стоил почти 140 рублей («почти» — это 139 рублей 99 копеек).

«Капуста из Австралии, что ли? Или бесстыдство 87 уровня. Сеть „Магнит“», — писали в «Чёрном Списке Барнаул».

Капуста, кстати, стала одним из лидеров по уровню подорожания за последние два месяца. По подсчётам amic.ru, основанным на данных Алтайкрайстата, овощ вырос в цене более чем на 35%. Согласно отчёту ведомства за 15 апреля, килограмм стоил в среднем 90 рублей.

На примере капусты мы решили изучить ценовую политику, которую в Алтайском крае ведут различные торговые сети. Корреспондент amic.ru 23 апреля прошёлся по магазинам и изучил, сколько стоит белокочанная капуста в магазинах ведущих ретейлеров.

«Мария-Ра» — 79,90 рубля за кг;

«Лента» — 109,99 рубля за кг;

«Магнит» — 84,39 рубля за кг;

«Ярче» — 79,99 рубля за кг (продают не больше 10 кг на руки);

«Пятёрочка» — 79,99 рубля за кг;

«Аникс» — 89,99 рубля за кг.

Как видим, самой дорогой оказалась капуста из «Ленты». В остальном же цены примерно одинаковые. Вернее, одинаково высокие: ещё 18 февраля, по данным Алтайкрайстата, килограмм в среднем стоил 66 рублей в магазинах региона.

Для полноты картины мы изучили в тех же магазинах цены на сахар, за который россияне отчаянно сражались в марте. На фоне ажиотажного спроса стоимость килограмма за два месяца «подскочила» более чем на 50%.

«Мария-Ра» — 89,90 рубля за кг;

«Лента» — 98,99 рубля за кг;

«Магнит» — 79,89 рубля за кг (продают не более трёх упаковок на руки);

«Ярче»: — 79,98 рубля за кг;

«Пятёрочка»: 83,99 рубля за кг;

«Аникс» — 84,99 рубля за кг.

Здесь в лидерах тоже «Лента». А для полноты картины заметим: ещё в середине февраля килограмм сахара в среднем обходился всего в 57 рублей.

Кстати, сравнительно высокие цены на эти продукты и в «Аниксе». Хотя в сети ранее заявляли, что ограничили торговую надбавку четырьмя процентами, а цены на социально значимые продукты снизили. На это компании пришлось пойти после того, как в её деятельности (во время «сахарного бума») усмотрела нарушения ФАС. Дошло до того, что в один из магазинов «Аникса» наведались губернатор Алтайского края Виктор Томенко и замгенпрокурора Дмитрий Демешин. Им-то представители ретейлера и рассказали, как снижают цены.

Итог наших исследований один: все торговые сети одинаково поучаствовали в диком подорожании продуктовой корзины, постоянно переклеивая ценники почти на все товары.

Причины ро$та цен

Почему всё подорожало — пожалуй, самый интересный вопрос. Специалисты разных мастей называли множество причин, самая популярная из которых — ажиотажный спрос. Действительно, в начале марта россияне массово бросились скупать все товары, которые долго хранятся. Отсюда и взялись эти кошмарные видео, в которых бабушки бьются за последнюю пачку сахара. Но сейчас ажиотаж спал, что по идее должно остановить рост цен. Правда, они почему-то продолжают «ползти» вверх.

Ещё одна причина — курс доллара. Об этом в марте предупреждал глава Алтайпищепрома Александр Большаков: «Если курс доллара резко на фоне санкций не упадёт, то через несколько месяцев цена на продукты заметно изменится».

Но дело в том, что доллар в итоге взял и «отыгрался» почти до прежних показателей. А значит, на эту причину у сетей пенять не получится. На эту тему ёмко и доступно высказался депутат АКЗС Владимир Семёнов. Речь, правда, шла о ценах на лекарства, но сути это не поменяло. По словам политика, то, на сколько в итоге изменился курс валют, не должно оказывать столь существенного влияния на цены и ставить под угрозу население страны: «Так эта логика не работает».

Другие причины, которые реально могут повлиять на изменение стоимости товаров, — разрыв привычных логистических цепочек и удорожание себестоимости. Она, по словам некоторых производителей, действительно выросла за последние два месяца.

Но тут возникает другая проблема: торговые сети изменение цен в своих магазинах практически никак не комментируют. Из-за этого мы просто не знаем, почему, к примеру, лук стал стоить в два раза дороже по сравнению с февралём.

Ничего не объяснив, россиян просто поставили перед фактом, что им придётся жить в новой ценовой реальности. И одиночные пикеты показывают, что люди с такой закрытой позицией торговых сетей мириться не готовы. Им нужны ответы.

Новости

Общество Глава Алтайпищепрома объяснил, куда исчез сахар и что будет с ценами на продукты

Дадут ли сетям «по шапке»?

Власти, кстати, о росте цен не молчат. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с годовым отчётом перед депутатами Госдумы, называл недобросовестных ретейлеров жуликами и пообещал, что с ними разберутся.

«Люди опасались пустых полок и роста цен. И сразу же нашлись те, кто решил заработать на этой ситуации, на страхе людей. Жулики. Надо прямо называть людей, которые решили нажиться на панических настроениях», — заявил тогда глава кабмина.

Отдельно он выделил роль антимонопольщиков, которые должны быстро выявлять и сурово наказывать тех, кто наживается на людях в период экономической и политической нестабильности.

Новости

Экономика Мишустин пообещал разобраться с «жуликами», которые искусственно создают дефицит и рост цен в магазинах

Это мнение выглядит самым правильным и логичным. Так же, как и Роспотребнадзор с приходом ковида, ФАС в эпоху бешеного роста цен должна стать главным надзорным ведомством, к которому прислушиваются все без исключения. Но пока публичной активности от антимонопольной службы не видно. Надеемся, это лишь временно.

Чтобы узнать, сколько фактов необоснованного повышения цен выявили в Алтайском крае и как наказали нарушителей, amic.ru обратился с запросом в региональное УФАС.

Также мы запросим информацию в Центре управления регионом (ЦУР), задача которого — мониторить обращения жителей и своевременно на них реагировать. Надеемся, нам расскажут, на подорожание каких товаров и в каких магазинах жалуются в Алтайском крае.

Как только ведомства дадут ответы, мы вам об этом обязательно расскажем.