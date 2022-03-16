Глава Алтайпищепрома объяснил, куда исчез сахар и что будет с ценами на продукты

Спрос на сахар в магазинах Алтайского края за первые недели марта вырос в несколько раз, что несвойственно в это время года. Из-за большого ажиотажа торговые сети не успели вовремя скорректировать поставки «сладкой» продукции. Однако бум спадает и во многих магазинах региона товар снова есть в наличии. Об этом amic.ru сообщил глава Алтайпищепрома Александр Большаков.

«Ажиотаж вызван резким ростом потребительского спроса. Условно люди раньше покупали килограмм сахара, сейчас — 10 килограммов. Спрос в четыре раза выше, чем в аналогичный период 2021 года. Скорее всего, поэтому сахар пропал с полок магазинов», — пояснил глава ведомства.

В целом, по словам Александра Большакова, в настоящее время все предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в штатном режиме. Остановок производства и сокращения штата нет. Вся продукция отгружается в сети в полном объёме. Более того, предприятия заключают новые договоры. При этом речи о повышении стоимости алтайских продуктов в настоящее время не идёт. Однако производители всё равно зависят от импортного оборудования и ингредиентов. Если финансовая турбулентность на рынке сохранится, то цены будут повышаться.

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«Очень много компонентов, которые используют алтайские производители, импортные. В основном это упаковка и добавки. Кроме того, многие продукты производят на иностранном оборудовании. Сейчас запасов ингредиентов на предприятиях края хватит на несколько месяцев, поэтому в ближайшее время цены резко расти не должны. Если курс доллара резко на фоне санкций не упадёт, то через несколько месяцев цена на продукты заметно изменится. Как только финансовый рынок в России успокоится, экономическая ситуация стабилизируется», — сообщил Александр Большаков.

Отметим, 11 марта во время заседания рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости глава Алтайпищепрома рассказал, что многие компании обеспечены сырьём на несколько месяцев. Например, «молочники» успели закупить закваску в странах Европы ещё по старым ценам. Кроме того, запасы зерна в крае тоже есть. Сейчас стоимость продукции выросла. Однако после того как правительство РФ запретило экспорт зерна, цена вновь должна пойти вниз.

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Также, по словам Большакова, многие инвестиционные проекты в сфере пищевой промышленности могут быть заморожены. Иностранные производители оборудования отказываются от поставок из-за санкций и высокого курса доллара. Также высокие ставки по кредитам могут повлечь удорожание продуктов, что может привести к снижению спроса среди населения. Прежде всего, это коснётся товаров с высокой ценовой стоимостью: сыров, мяса, сливочного масла.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае возникают единичные перебои с поставками сахара в торговые точки из-за ажиотажного спроса, но бизнес старается оперативно перекрывать недостачу, а на складах продукции достаточно.