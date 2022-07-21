Пользователи «Сбера» столкнулись с массовым сбоем

Пользователи онлайн-сервисов Сбербанка столкнулись со сбоем в их работе. Об этом сообщает в Telegram-канале «Сбера».

«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — заверили в банке.

Отмечается, что при попытке войти в мобильное приложение банка некоторые пользователи получают уведомление, что эта сеть «небезопасна», и им стоит подключиться к другой. Однако смена Wi-Fi или переход на мобильную связь не помогает.

UPD. В пресс-службе Сбербанка amic.ru сообщили, что все сервисы восстановлены и работают в штатном режиме.

Напомним, что последний массовый сбой в работе приложений Сбербанка произошел в конце февраля, после того как США ввели против него санкции. Пользователи не могли войти в приложение и перевести деньги.