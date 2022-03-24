Синоптики рассказали, каким будет лето в Алтайском крае

Температура воздуха в регионе будет держаться в рамках нормы, однако осадков ожидается меньше, чем обычно

24 марта 2022, 10:45, Илья Звягинцев

Предстоящее лето в Алтайском крае не удивит температурными аномалиями, однако отметится дефицитом осадков. Об этом рассказали специалисты Росгидромета.

В июне температура воздуха будет держаться в рамках нормы — около +17 градусов. Не ожидается аномальных температур и в июле — около 19,9 градуса. В августе средняя температура воздуха составит 16,7°С, что также в пределах нормы.

При этом в Алтайском крае может ожидаться дефицит осадков.

«Дефицит осадков предполагается на юге и западе Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на Алтае, на северо-востоке Якутии и на Чукотке», — сказано в сообщении.

Комментарии
    Новости партнеров