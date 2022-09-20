Светофор отключат на оживленном участке дороги в Барнауле на полдня

20 сентября в Барнауле на оживлённом перекрёстке будет отключён светофор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отключение на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора будет действовать с 9 до 16 часов. Отмечается, что оно связано с плановым ремонтом на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этом участке улично-дорожной сети, соблюдать правила дорожного движения.