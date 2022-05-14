Такой день. Пожар в барнаульском парке и человеческие кости, найденные при рытье погреба

В ночь на 14 мая в Барнауле сгорело деревянное кафе в парке «Эдельвейс». В МЧС вероятной причиной произошедшего называют поджог.

Жители Барнаула нашли человеческий череп и кости, когда рыли погреб. Горожанин, который поделился находкой, уточнил, что копал землю на улице Квартал, 953а.

В Барнауле пассажироперевозчики рассказали, что можно было бы улучшить, чтобы поездки по городу на автобусах во время ремонта моста на Новом рынке стали комфортнее. Они предлагают активнее контролировать автомобилистов, чтобы те не выезжали на выделенные полосы, а также скорректировать работу светофоров и более активно задействовать регулировщиков.

В Барнауле пожарные эвакуировали из горящего дома 28 человек, семеро из них — дети. Инцидент случился днём 14 мая на улице Воронежской, где в одной из пятиэтажек полыхала квартира.

В Барнауле установили знаки, где купаться запрещено. Всего их — более 30 штук. Также спасатели подробно рассказали, почему опасно плавать в местах, где стоят такие указатели.