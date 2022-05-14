Барнаульские перевозчики рассказали, как сделать поездки на автобусах комфортнее, пока идёт ремонт моста на Новом рынке

В Барнауле пассажироперевозчики рассказали, что можно было бы улучшить, чтобы поездки по городу на автобусах во время ремонта моста на Новом рынке стали комфортнее. Об этом пишет «Толк».

Так, барнаульский предприниматель Антон Еньшин, обеспечивающий перевозки на ряде маршрутов, в беседе с изданием высказался о выделенных полосах для общественного транспорта, на которые пока так и норовят заехать автомобилисты. По его мнению, «выделенки» в нынешней ситуации — единственный вариант решения транспортного вопроса, однако инициатива пока не работает, а принимаемых на сегодня мер, чтобы не пускать водителей на эти полосы, недостаточно.

По словам Еньшина, решать проблему должны власти города и ГИБДД — причём с привлечением дополнительных ресурсов.

«Один экипаж ДПС на участке от Партизанской до площади Октября и далее по Калинина до Цеховой не справится с тем, чтобы улучшить ситуацию и контролировать автомобилистов. По-хорошему, ДПС надо ставить на каждом перекрестке или устанавливать системы фото- и видеофиксации нарушений», — сказал он.

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Гендиректор компании «Евробус плюс» Роман Арапов отмечает, что перевозчика устраивает предложенная горадминистрацией транспортная схема, а создание выделенных полос там сочли «положительной мерой», несмотря на то, что по ним ездят водители. «Думаю, что всё это — дело времени, людям нужно привыкнуть», — сказал Арапов.

При этом он отмечает, что для нормального функционирования новой транспортной схемы всё же требуется пара доработок:

«Во-первых, необходимо скорректировать работу светофоров для наиболее быстрого прохождения транспорта. Во-вторых, более активно задействовать регулировщиков. Наши водители отмечают, что там, где активно работают сотрудники ГИБДД, например на участке Калинина — Аносова, ситуация с заторами сразу улучшается», — подчеркнул собеседник.

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Напомним, 10 мая в Барнауле начали строить разворотное кольцо перед мостом на Новом рынке, в связи с чем движение оказалось частично ограничено. Кольцо возводят перед грядущей реконструкцией путепровода, которая начнётся 25 мая и продлится полтора года — переправа через ж/д пути всё это время будет закрыта.

Для повышения пропускной способности улиц власти города приняли ряд мер. В рамках одной из них в Барнауле внедрили выделенные полосы для общественного транспорта, однако пока «выделенки» не эффективны из-за автомобилистов, которые на них заезжают.