Такой день. Рождество, бездорожье и вернувшийся самолёт

6 января жители края жаловались на бездорожье, пилоты по пути в Таиланд развернули самолёт, а храмы готовились к рождественской службе

06 января 2023, 23:10, ИА Амител

Рождество/ Фото: amic.ru

Дата 6 января — это Сочельник. Поэтому храмы и верующие в этот день готовились к Рождеству. Но были и другие события — жители края говорили о непогоде, застревали на дорогах, а летящий из Новосибирска самолёт развернули по пути в Таиланд. Amic.ru собрал главные новости дня.

Подготовка к Рождеству

Часть новостей касалась подготовки к Рождеству. Ещё 5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ввести рождественское перемирие в военных действиях на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Его поддержали президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, которые подписали соответствующие указы. Однако украинская сторона ни на какое перемирие не согласилась, Запад власти Украины поддержал. Тема вызвала большое обсуждение в обществе, ярко высказался в своём телеграм-канале и заместитель председателя Совета Безопасности России и экс-президент РФ Дмитрий Медведев.

В Алтайском крае же страстей вокруг Рождества не было. Храмы и верующие готовились к празднику, народ поздравил и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Проблемы на дорогах и снежные глыбы

6 января в крае продолжались проблемы на дорогах, которые застали регион на праздничной постновогодней неделе. В Барнауле и в других городах рабочие усиленно убирали снег. Однако люди всё равно жаловались на плохую видимость и бездорожье, часть трасс оставалась закрыта для машин. На бийской трассе фура даже слетела с дороги в кювет. Кроме того, в СМИ появилась и история о том, как 12 россиян застряли на казахстанской дороге близ границы Алтайского края. Благо, им на помощь пришли спасатели.

Кстати, снег был проблемой не только для автолюбителей, но и для пешеходов. Так, на жительницу Барнаула с крыши трёхэтажного дома на ул. Петра Сухова, 77, упал снег со льдом, она пострадала.

Самолёт-бумеранг

Утром 6 января самолёт вылетел из новосибирского аэропорта в таиландский город Утапао, но через некоторое время вернулся обратно. Причина — повреждение кабины пилота. 263 пассажирам, среди которых был 71 ребёнок, пришлось несколько часов ждать другого рейса. В 14:53 их отправили другим бортом. Инцидент будут проверять новосибирский Следком и красноярская транспортная прокуратура.

«Аватар 2» в «Киномире»

Алтайская сеть кинотеатров «Киномир», наконец, решила нелегально показывать западные блокбастеры. С 12 января сеть намерена показать зрителям «Аватар: Путь воды», который официально в России не вышел. Фильм появился в расписании «Киномира».

Жалобы бийчан на собак

Жители Бийска продолжали жаловаться на крупные стаи собак. В Сети появилось ещё несколько видео, на котором своры примерно по 10 особей бродят по бийским улицам. Жители города возмущены и просят власти разобраться с проблемой.