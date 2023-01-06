Более 8 тысяч кубометров снега вывезли дорожники Барнаула в ночь на 6 января

6 января дороги Барнаула убирают более 140 единиц техники

06 января 2023, 11:40, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле/ Фото: amic.ru

Барнаульские дорожники в ночь с 5 на 6 января вывезли с улиц краевой столицы 8,3 тысячи кубометров снега. Они посыпали дороги 230 тоннами песко-соляной смеси. В ночь работали 183 единицы снегоуборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

Снег дорожники вывозили с проспектов Ленина, Строителей, Социалистического, Калинина, площадей Баварина, Октября, Спартака, Спартака-2, Текстильщиков, участков улиц Матросова, Челюскинцев, А. Петрова, Балтийской Ускова, Взлётной, Бабуркина, Заринской, Малахова, Энергетиков, Попова, Никитина, Циолковского, П. Сухова, Э. Алексеевой, Пионеров, переулка Знаменского, проезда Северного Власихинского, Павловского тракта.

Кроме того, автогрейдеры и К-700 очищали дороги в пригородных посёлках Казённая Заимка, Научный городок, Березовка, Спутник, Солнечная Поляна, Черницк, Мохнатушка и Затон. Также дорожники очищали подъезды к храмам в преддверии Рождества.

6 января дороги убирают уже более 140 единиц техники. Основные работы ведёт «Автодорстрой». Более 110 машин и 100 дорожных рабочих очищают от снега и посыпают песком подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестничные марши.

МБУ «Благоустройство и озеленение» Барнаула задействовало 22 единицы техники и около 50 дворников. Уборкой улиц занимаются также администрации районов и управляющие компании.

6 января совещание по уборке улиц провёл и глава Барнаула Вячеслав Франк. Он поручил с учётом прогноза погоды усилить дорожные службы наёмной техникой и обеспечить проезды транспорта в краевой столице к началу рабочей недели.

Руководитель «Автодорстроя» Андрей Курышин доложил Франку, что сбоев в работе дорожников нет, идёт подготовка к первой в 2023 году рабочей неделе.

Напомним, что всего с начала зимы с барнаульских улиц вывезли более 225 тысяч тонн снега и израсходовали порядка 31 тысячи тонн реагентов.