Такой день. Стрельба у бара в Барнауле и зараженная говядина с Алтая

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 248 человек — на 72 меньше, чем за неделю до этого. Всего с начала эпидсезона, 3 апреля, в поликлиники региона с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 8254 человека, из них 2286 детей в возрасте до 14 лет.

В Барнауле неизвестные прострелили ногу парню и угрожали выстрелить в живот девушке. Происшествие случилось 17 июля около 05:30 у «Крафтбургербара» на улице Сухэ-Батора. По словам пострадавшего, нападавших было четверо, трое из них — нерусские. Они успели скрыться до приезда правоохранителей.

В произведенной на территории Алтайского края говядине выявили листерии — они могут быть смертельно опасными для человека. Исследование проводили сотрудники Россельхознадзора в Приморье.

В Барнауле бывший полицейский назанимал у состоятельных людей десятки миллионов рублей якобы на развитие бизнеса. Некоторое время спустя он «обрубил» все контакты с «инвесторами».

За первое полугодие 2022-го в Алтайском крае почти на 15% снизилось количество киберпреступлений. При этом деньги с банковских карт стали воровать более чем на 40% реже.