«Тёпленькая» задерживается. В Алтайском крае не дают горячую воду из-за проблем с поставками запчастей для котельных

Срок отключения горячей воды для жителей одного из домов в Новоалтайске увеличили с 14 дней до месяца из-за поломки оборудования на котельной. Починить его быстро не могут, потому что запчасти для импортной техники долго идут из-за рубежа. При этом иностранному оборудованию есть российские аналоги, и в отечественных реалиях они даже эффективнее своих зарубежных конкурентов, отмечают производители. Amic.ru разбирался, может ли проблема с иностранными запчастями для котельных стать массовой и способна ли российская техника удовлетворить спрос на оборудование.

Долго и дорого

Проблема с запчастями для котельной возмутила жителей Новоалтайска, которые и до переноса сроков отключения горячей воды оставались без неё уже две недели. Так, житель дома на улице Анатолия, 96, поделился с редакцией своим негодованием от того, что в совокупности воды у него не будет целый месяц. Объявление выглядело так:

«В связи с большой очередью в лаборатории ЦСМ Барнаула на проведение проверки газовых приборов, а также большим сроком поставки запасных частей для ремонта теплообменников котельной, уведомляем вас о перенесении сроков запуска котельной с 15.06.2022 на 01.07.2022».

Дело в том, что в котельной стоит иностранное оборудование, рассказали amic.ru в компании «Стройсиб», которой принадлежит объект. В теплообменнике сломались пластины, и пришлось заказывать новые. Так как пластины импортные, ждать нужно долго. В компании рассказали, что рассчитывают получить запчасти до конца июня.

Объявление на двери дома в Новоалтайске / Предоставлено жителем

О сложностях с доставкой иностранных комплектующих говорят и алтайские производители оборудования для котельных, с которыми пообщался amic.ru. По словам представителя барнаульской компании «Взлёт Алтай», где делают и ремонтируют технику для котельных, логистические цепочки сейчас прерваны, и «всё налаживается по новой». Импортные теплообменники для котельной там пока не заказывали, а вот насосы из-за границы ждать предстоит ещё долго. Даже при своевременной оплате срок ожидания растягивается на несколько месяцев, отмечают в компании. Например, последняя оплата прошла неделю назад, а привезти насосы иностранцы обещают только в августе, рассказывает представитель фирмы.

Несмотря на предложения из Китая и Белоруссии, «Взлёт Алтай» всё ещё покупает оборудование по старой схеме — из Италии и Германии. Поставщики оттуда сотрудничать с русскими бизнесменами пока не отказываются. Всё идёт «в обход санкций», отмечают в компании, и это приносит дополнительные временные и денежные затраты.

«Раньше, как правило, всё было на складах у поставщика. Сейчас склады закрыты. Мы пока ещё не можем сказать, как долго товар будет идти, сейчас всё идёт очень трудно. Плюс цена выросла на 30-40%», — рассказали в компании.

Проблемы с сырьём

В компании «Термоблок» сами производят теплообменники, иностранные запчасти они не заказывают. В фирме покупают только сырьё — например, нержавеющую сталь, из которой делают трубы, газоходы для котельных и так далее. Её заказывают из Китая, но проблемы с доставкой всё равно есть. Некоторые порты какое-то время не могли разгружать суда. Теперь же ситуация с разгрузкой нормализовалась, отмечают в «Термоблоке».

Однако всё ещё есть проблемы с поставками, например, сплавов титана, которые нужны в производстве дымоходов. Сейчас компания перестраивает и находит новые логистические каналы, но на это нужно время.

Ещё одной важной проблемой для производителей оборудования для котельных стали цены. По словам представителя бийской компании «Энергомашхолдинг», металл и углеродистая сталь для изготовления котлов в марте сильно подскочили в цене. Сейчас стоимость обыкновенного металла, углеродистой и листовой стали откатывается назад, однако ценник на трубы, и тем более жаростойкие, стоит на месте.

Заказчики ценами не удовлетворены, они «скандалят и ругаются», отмечает работник компании, но сделать ничего не могут и всё равно заказывают товары. По его словам, медленно рынок стабилизируется и возмущения — явление временное. Рано или поздно люди привыкнут к изменениям, отмечает представитель «Энергомашхолдинга».

Есть замена?

Представитель компании «Термоблок» говорит, что если с иностранными запчастями ещё есть проблемы, то с покупкой нового оборудования всё в порядке. На место европейских стран уже сейчас пришли Китай и Турция.

Кроме того, есть и российские производители, которые укрепляют свои позиции на внутреннем рынке. В «Термоблоке», например, удалось заключить несколько новых долгосрочных контрактов с предприятиями из других регионов страны на поставку оборудования.

После частичного ухода европейских игроков с рынка заказчики стали искать российскую альтернативу и покупать товары у отечественных производителей, а не у иностранных. Так, в компании «Энергомашхолдинг» количество клиентов выросло на 20%. Они есть начиная от Магадана и Анадыря и заканчивая Белоруссией.

Логистика / Фото: amic.ru

По словам представителя компании, сейчас отечественного оборудования на рынке много, и оно востребовано. Почти везде стоят российские паровые котлы, отмечает собеседник amic.ru. Однако на многих водогрейных котельных установлено европейское оборудование — в частности, теплообменники из Европы.

По словам представителя компании, в один момент для котельных стали закупать европейские пластинчатые теплообменники. Они занимают мало места, у них хороший теплообмен. Но в европейской технике малый проход для воды, рассказывает представитель «Энергомашхолдинга». По словам работника производства, такое оборудование плохо подходит для России, так как вода здесь «не кристально чистая», европейская техника быстро забивается и выходит из строя.

«Отечественные теплообменники с нормальной водоподготовкой 30, 40, 50 лет работают, а пластинчатые немецкие могут за три года или за пять лет выйти из строя. При этом они дороже наших. Пластинчатые теплообменники иностранного производства предназначены для идеальной воды. А в России если вы ставите иностранный теплообменник, вам к его стоимости нужно добавить водоподготовительное оборудование», — отметил собеседник amic.ru.

При этом теплообменник — не дешёвое удовольствие. Его стоимость варьируется от 120 тысяч рублей до 5 млн рублей, так что его покупка — это серьёзные расходы. Поэтому лучше покупать технику, которая проработает много лет, отмечает представитель завода. Правда, в России есть ещё комплектующие, которые нужно импортозаместить.

«Нужно импортозаместить автоматику безопасности котла. У нас итальянские горелки сделаны ещё в 70-х годах, нужны новые, российские производители должны их делать», — рассказывает мужчина.

В целом же отечественные производители комплектующих называют ситуацию некритичной. Конечно, есть проблемы с ценами и европейскими запчастями, однако они постепенно решаются, товар так или иначе будет приходить в страну. А те, кто хочет найти себе новое оборудование, всегда могут обратиться к отечественным производителям. Товара у них хватает, говорят в «Энергомашхолдинге», в «Термоблоке» и на барнаульском котельном заводе «Промкотлоснаб».

На предприятиях рассказывают, что рано или поздно компании и предприятия, ответственные за котельные, перейдут на отечественную технику или на оборудование из Китая или Белоруссии. В таком случае трудности с поставками техники из Европы должны рано или поздно закончиться.

По словам экспертов, сейчас массовых длительных отключений горячей воды быть не должно, ведь вся техника разом не ломается. В отдельных случаях подождать придётся. А если на котельной всё-таки появится российское оборудование, то уже никаких проблем с ним быть не должно.

Вода / Фото: amic.ru

Как идёт подготовка к зиме

По информации алтайского Минстроя, сейчас в Алтайском крае на подавляющем числе котельных установлено отечественное оборудование. Мониторинг ведомства не выявил никаких «сдерживающих факторов при производстве работ, связанных с импортозамещением».

Всего к началу отопительного сезона в Алтайском крае предприятия должны подготовить 1,7 тысячи котельных, 169 котлоагрегатов нужно отремонтировать. По информации регионального Минстроя, на 15 июня удалось подготовить 193 котельные (10,8% от общего числа) и заменить на них 10 котлоагрегатов. В Барнауле на данный момент к зиме готово 12 из 50 котельных. В ведомстве отмечают, что эти показатели превышают целевые по Сибирскому федеральному округу.

Всего в 2022 году на строительство, ремонт и реконструкцию объектов ЖКХ власти потратят 2,8 млрд рублей. На эти деньги специалисты построят 11 модельных и четыре газовые котельные, проложат 70 км газовых сетей, заменят 169 котлоагрегатов, проведут капитальный ремонт 124 км тепловых и 143 водопроводных сетей. Кроме того, за деньги из краевого бюджета планируется пробурить 62 водозаборные скважины и построить 11 водонапорных башен.

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