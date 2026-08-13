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Такой день. Взрыв газа в жилом доме и производство инновационного препарата

О главных событиях на Алтае за 13 августа

13 августа 2026, 23:35, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Барнаул Алтайский край Республика Алтай Такой день
       

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