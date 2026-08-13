Такой день. Взрыв газа в жилом доме и производство инновационного препарата
О главных событиях на Алтае за 13 августа
13 августа 2026, 23:35, ИА Амител
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
- По поручению прокурора Алтайского края Николая Рябова проводят проверку из-за взрыва газа в Славгороде. В одной из квартир двухэтажного дома в городе 13 августа произошел хлопок газо-воздушной смеси в баллоне. 92-летнюю хозяйку жилья, где произошел взрыв, госпитализировали, медики оказывают ей помощь.
- Прокуратура проверяет ситуацию с 25 пассажирами из Барнаула, которые не вылетели в Сочи. Причиной стала замена самолета на борт с меньшей вместимостью.
- Материал для ускоренного заживления ран начнут производить в Алтайском крае. Ученые адаптируют разработку архангельских специалистов.
- Губернатор Республики Алтай Андрей Турчак раскритиковал борьбу с "наливайками" в регионе. Главной целью всех антиалкогольных реформ в республике было найти управу на все эти псевдообщепиты, однако пока этого не случилось.
- "Алтайский Марс" вошел в топ‑10 уникальных природных мест России. Урочище Кызыл‑Чин покоряет туристов инопланетными пейзажами.
- В Алтайском крае 11 из 39 объектов культурного наследия нашли инвесторов. Юрий Абдулаев рассказал, как сегодня привлекают внимание к историческим зданиям.
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