Ученые объяснили, почему в Алтайском крае стали чаще возникать «торнадо»

Учёные считают, что торнадо пока не грозит Алтайскому краю. Как сообщают «Вести Алтай», аномальная для мая жара продлится в регионе минимум до конца недели.

Как объяснили эксперты, из-за нехарактерного движения воздушных потоков в крае всё чаще стали возникать явления, которые обыватели поспешили назвать торнадо. В действительности такие явления называются пылевым вихрем, максимальный размер которых — до 100 метров, а скорость — 20-30 км/ч.

Всего в Алтайском крае за месяц зафиксировали четыре пылевых вихря, что крайне нетипично для региона. Однако тенденция отмечается по всей стране, а причиной называют сильную жару, которая приводит к столкновению тёплых и холодных потоков воздуха.