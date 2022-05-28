Ученые объяснили, почему в Алтайском крае стали чаще возникать «торнадо»
В действительности это природное явление называется пылевым вихрем, поскольку до настоящего смерча оно «не дотягивает» по характеристикам
Учёные считают, что торнадо пока не грозит Алтайскому краю. Как сообщают «Вести Алтай», аномальная для мая жара продлится в регионе минимум до конца недели.
Как объяснили эксперты, из-за нехарактерного движения воздушных потоков в крае всё чаще стали возникать явления, которые обыватели поспешили назвать торнадо. В действительности такие явления называются пылевым вихрем, максимальный размер которых — до 100 метров, а скорость — 20-30 км/ч.
Всего в Алтайском крае за месяц зафиксировали четыре пылевых вихря, что крайне нетипично для региона. Однако тенденция отмечается по всей стране, а причиной называют сильную жару, которая приводит к столкновению тёплых и холодных потоков воздуха.