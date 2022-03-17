Врачам Каменской психбольницы после скандала перечислят ковидные выплаты

Врачи Каменской психбольницы получат ковидные выплаты после скандала. Как сообщает «Банкфакс», ещё месяц назад в Минздраве заявляли, что в учреждении не было ни одного заражённого.

О проблеме рассказала медсестра и депутат Горсовета Людмила Железовская. По её словам, у пациентов, которые поступали в учреждение, даже не брали тесты на коронавирус.

В Минздраве утверждали, что с ноября 2020 года в психбольнице не выявили ни одного случая заражения, а это значит, что дополнительные выплаты врачам не положены.

Железовская настаивала на том, что инфицированные в больнице были. Она говорила о том, что тех, у кого проявлялись симптомы, отправляли на тест, а после этого в красную зону.

После общественной огласки выплаты врачам всё-таки назначили, однако только за февраль.