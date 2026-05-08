Очередной карантин. Новые очаги бешенства обнаружили в Барнауле

С начала 2026 года в крае нашли 56 очагов бешенства

08 мая 2026, 10:18, ИА Амител

Лиса с бешенством / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

Очередные вспышки бешенства выявили в Алтайском крае в Барнауле. Указ губернатора о введении карантина разместили на портале опубликования правовых актов.

Новые очаги смертельно опасного заболевания обнаружили в Октябрьском районе на улице 40 лет Октября в доме 27, а также в Центральном районе в поселке Ягодное СНТ "Лесное.

Места заражения объявили неблагополучными и ввели карантин. Его снимут только через 60 дней после убоя последнего больного животного.

Таким образом, с начала 2026 года в крае нашли 56 очагов бешенства.