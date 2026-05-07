В Бийске бродячие собаки напали на девятилетнего мальчика

Ребенок получил травму

07 мая 2026, 12:00, ИА Амител

В Бийске в среду вечером, 6 мая, три бродячие собаки напали на ребенка возле стадиона "Прогресс", сообщает "Инцидент Барнаул".

Очевидцы смогли отогнать животных. Ребенок получил травму - у него повреждена ягодичная область.

Местные жители отметили, что агрессивные бездомные собаки постоянно находятся на указанной территории. При этом проблема остается без решения, несмотря на регулярные жалобы.

Обновлено в 12:35

Как уточняет "ЧП Бийск 18+", факт укуса подтвержден, в травмпункте ЦГБ поставили прививку от бешенства. Мать ребенка позвонила в полицию, заявление зафиксировали и обещали связаться для уточнения обстоятельств, но в итоге никто на связь не вышел.Ранее в Алейске бездомная собака напала на девятилетнюю девочку и пыталась вцепиться в горло. Родители пострадавшей обратились в прокуратуру и подали иск в суд.