В Бийске бродячие собаки напали на девятилетнего мальчика
Ребенок получил травму
07 мая 2026, 12:00, ИА Амител
В Бийске в среду вечером, 6 мая, три бродячие собаки напали на ребенка возле стадиона "Прогресс", сообщает "Инцидент Барнаул".
Очевидцы смогли отогнать животных. Ребенок получил травму - у него повреждена ягодичная область.
Местные жители отметили, что агрессивные бездомные собаки постоянно находятся на указанной территории. При этом проблема остается без решения, несмотря на регулярные жалобы.
Обновлено в 12:35
Как уточняет "ЧП Бийск 18+", факт укуса подтвержден, в травмпункте ЦГБ поставили прививку от бешенства. Мать ребенка позвонила в полицию, заявление зафиксировали и обещали связаться для уточнения обстоятельств, но в итоге никто на связь не вышел.Ранее в Алейске бездомная собака напала на девятилетнюю девочку и пыталась вцепиться в горло. Родители пострадавшей обратились в прокуратуру и подали иск в суд.
12:19:36 07-05-2026
собака - это хищник-падальщик, который сбивается в стаю.
в семье инстинкты угнетены, но на улице пробуждаются, особенно если родились.
продолжайте дальше.
за ваше соплежуйство заплатят самые беззащитные
12:29:11 07-05-2026
Только массовые отстрелы спасут ситуацию.
12:41:57 07-05-2026
Бийчане, позорище. Отстреляйте наконец вы этих собак, ваших же детей рвут! Что, нет ментов среди жителей? Вышли вдвоём, отстреляли быстро, чтобы ни одна шал..ва телефон поднять не успела, отчитались о патронах и Вася кот. Реально мужской поступок.
13:07:26 07-05-2026
Гость (12:41:57 07-05-2026) Бийчане, позорище. Отстреляйте наконец вы этих собак, ваших ... не обязательно стрелять,охотники знают как тихо это сделать
21:50:38 07-05-2026
Гость (13:07:26 07-05-2026) не обязательно стрелять,охотники знают как тихо это сделать... Верно, именно поэтому в некоторых местах мрут если появляются.
12:56:47 07-05-2026
Ой, а что это зоошизы не обвиняют мальчонку, что он лез и бил этих собачек? Так это так-мелюзга, а большая и до горла достанет.
13:03:59 07-05-2026
гость (12:56:47 07-05-2026) Ой, а что это зоошизы не обвиняют мальчонку, что он лез и би... их стали банить, чтобы срач не разводили и нерв не поднимали гражданам.
а по факту-псины останутся на месте,люди лечат раны, деньги крутятся
12:58:53 07-05-2026
Пока чиновника , желательно повыше креслом, не сожрут бездомные звери, никто из чиновников не пошевелится. Видимо, на эту работу неплохо из бюджета выделяют, жалко тратить на защиту людей? Есть карманы поближе?
13:10:34 07-05-2026
У нас в крае три проблемы это собаки, общественный транспорт и самокаты. Не понятно почему власти их не решают? Деньги выделяются, а дело не двигается.
14:57:47 07-05-2026
Гость (13:10:34 07-05-2026) У нас в крае три проблемы это собаки, общественный транспорт... Деньги выделяется на общественный транспорт? На самокаты? О чем вы? А вот про собачников это да! Абсолютно безумная идея ловить, кастрировать и снова выпускать. Утилизировать после отлова через две недели и вася кот!
10:21:47 11-05-2026
Гость (13:10:34 07-05-2026) У нас в крае три проблемы это собаки, общественный транспорт... Проблемы с собачьим террором людей не только у вас, а по всей России. Федеральным Законом 498 установили ЗАПРЕТ действенных мер к безнадзорным псам. В РЕЗУЛЬТАТЕ, по данным Роспотребнадзора, за 2023-2024 годы 472 тысячи человек обратились за медпомощью из-за нападений собак, и по информации Следственного Комитета РФ, с 2022 года по начало 2025 года количество нападений собак на людей в России выросло в 5,2 раза.
13:19:09 07-05-2026
Мальчик сам виноват. Спровоцировал собаку - зашел на их территорию. Хочешь гулять по городу - едь в Питеры и Москву. А здесь Бийск, тут до дома живой дошел и уже праздник.
10:24:10 11-05-2026
Гость (13:19:09 07-05-2026) Мальчик сам виноват. Спровоцировал собаку - зашел на их терр... В Питере - тоже опасно, нападают псы и там.
14:13:34 07-05-2026
Ой-ой... как же так могло случится-то??? собачек же чипировали и стерилизовали! в чем же дело? наверное их не кормили! немедленно выделить денег на кормежку собачек уличных!
14:30:13 07-05-2026
Кажется полиция этим не должна заниматься. Напишут отказной материал, так как собака это не человек. Собак в тюрьму не сажаем. Узнайте, какая структура занимается собаками.
14:59:53 07-05-2026
Гость (14:30:13 07-05-2026) Кажется полиция этим не должна заниматься. Напишут отказной... Зоошиза этим занимается. Ловят, кормят, кастрируют и через две недели выпускают в месте отлова. Обязать усыплять и утилизировать. Дешевле будет.
15:32:51 07-05-2026
Внимательный из Б (14:59:53 07-05-2026) Зоошиза этим занимается. Ловят, кормят, кастрируют и через д... в США и в ЕС отлов, попытка пристроить 2-3 нед., утилизация. всё. Тут же в РФ все ноют воют о вымирании населения, и тут же что мы видим - собаки едят детей. Это что за работа бездарей-чиновников?! гнать таких на полигон ТБО
15:29:56 07-05-2026
Издревле поселения частоколом огораживали от зверей. Что сегодня случилось...
21:19:30 07-05-2026
Гость (15:29:56 07-05-2026) Издревле поселения частоколом огораживали от зверей. Что сег... Издревле не устраивали по поводу зверей дебаты, кинулась на ребенка получила кусок железа в бок от взрослого, вопрос закрыт.
19:57:07 26-05-2026
Их надо не кастрировать а уничтожать!