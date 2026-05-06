Открытая форма туберкулеза может представлять опасность для окружающих, а закрытая не требует изоляции

06 мая 2026, 15:45, ИА Амител

Туберкулез / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России функционирует система раннего выявления туберкулеза, включающая ежегодные проверки и диагностику. Академик РАН, известный эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко отреагировал на новость о двух случаях туберкулеза, обнаруженных в одной из школ Ростова-на-Дону, пишет ТАСС.

По словам Онищенко, ситуация в Ростове-на-Дону не является чем-то исключительным.

«Мы ежегодно проводим реакцию Манту у детей. Мы выявляем тех, кто может быть в группе риска, и затем проводим более глубокие исследования, такие как флюорография и рентгенография. То, что это заболевание было обнаружено, — я уверен, что это происходит каждый год», — цитирует его издание.

Академик также подчеркнул важность продолжения обследований для определения стадии заболевания и его формы (открытая или закрытая). Он отметил, что Ростов-на-Дону является одним из ведущих регионов России, включая достижения в области медицины.

Ранее amic.ru писал, что ученые создали антибиотики, точечно поражающие возбудителя туберкулеза.