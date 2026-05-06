Онищенко: "Ежегодно в российских школах выявляют случаи туберкулеза"
Открытая форма туберкулеза может представлять опасность для окружающих, а закрытая не требует изоляции
06 мая 2026, 15:45, ИА Амител
В России функционирует система раннего выявления туберкулеза, включающая ежегодные проверки и диагностику. Академик РАН, известный эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко отреагировал на новость о двух случаях туберкулеза, обнаруженных в одной из школ Ростова-на-Дону, пишет ТАСС.
По словам Онищенко, ситуация в Ростове-на-Дону не является чем-то исключительным.
«Мы ежегодно проводим реакцию Манту у детей. Мы выявляем тех, кто может быть в группе риска, и затем проводим более глубокие исследования, такие как флюорография и рентгенография. То, что это заболевание было обнаружено, — я уверен, что это происходит каждый год», — цитирует его издание.
Академик также подчеркнул важность продолжения обследований для определения стадии заболевания и его формы (открытая или закрытая). Он отметил, что Ростов-на-Дону является одним из ведущих регионов России, включая достижения в области медицины.
Ранее amic.ru писал, что ученые создали антибиотики, точечно поражающие возбудителя туберкулеза.
16:00:27 06-05-2026
"Академик РАН, известный эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко отреагировал на новость о двух случаях туберкулеза, обнаруженных в одной из школ Ростова-на-Дону,"--------- Это только малая щепотка айсберга. В СССР К моменту распада Союза показатели заболеваемости были самыми низкими за всю историю страны — около 30 случаев на 100 тысяч человек. В этот период болезнь считалась «почти побежденной» в общественном сознании, так как массовая вакцинация и флюорография сделали инфекцию контролируемой.
07:03:14 07-05-2026
Гость (16:00:27 06-05-2026) "Академик РАН, известный эпидемиолог и заместитель президент... это онищенко своими достижениями хвалится?
16:51:20 06-05-2026
Тубик - это чисто социальная болезнь. Кто виноват, Онищенко? Самый лучший засидевшийся?