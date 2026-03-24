Ученые создали антибиотики, точечно поражающие возбудителя туберкулеза

Эксперты разработали соединения на основе производных трифенилфосфония, которые используют разницу потенциалов между бактериальной и человеческой клеткой

24 марта 2026, 16:47, ИА Амител

В России число заболевших туберкулезом сокращается, однако все больше людей заражаются устойчивыми формами инфекции. Микобактерия успешно приспособилась ко многим антибиотикам, и ученые ищут новые способы борьбы с палочками Коха. Об этом "Газете.ру" рассказал директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин.

Основная надежда — на грибы, которые производят огромное количество вторичных метаболитов. Именно они дали человечеству пенициллины и цефалоспорины.

Однако путь от активности "на чашке Петри" до нового лекарства долог: необходимы проверки токсичности, фармакокинетики, клинические испытания.

В МФТИ ученые создают антибиотики нового типа на основе производных трифенилфосфония. Эти соединения используют разницу электрического потенциала между бактериальной и человеческой клеткой, чтобы избирательно уничтожать возбудителя туберкулеза, не повреждая клетки организма.

Также исследователи расшифровали структуру белка Rv1819, с помощью которого микобактерия импортирует витамин В12, необходимый для размножения.

У человека механизм транспорта этого витамина устроен иначе, что делает белок перспективной мишенью для новых лекарств. Сейчас ведется активная разработка препаратов, направленных на этот и другие выявленные молекулярные мишени.

