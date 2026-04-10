В Алтайском крае пациента с туберкулезом принудительно направили на лечение

Течение болезни создавало угрозу для окружающих

10 апреля 2026, 15:08, ИА Амител

Мужчина в больнице / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае жителя Усть-Пристанского района принудительно госпитализировали из-за туберкулеза после отказа от лечения. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 54-летний мужчина, имея опасный диагноз, не обращался за медицинской помощью, что создавало угрозу для окружающих.

«В связи с этим представители медучреждения обратились в суд. Инстанция приняла решение о принудительной госпитализации пациента без его согласия, после чего судебные приставы обеспечили его исполнение», — отметили в ведомстве.

Теперь мужчине предстоит длительное лечение в Алтайском краевом противотуберкулезном диспансере.