Опасный бьюти-тренд: россияне ломают уши, рискуя потерять слух

Основная мотивация — желание выглядеть как бойцы смешанных единоборств

05 мая 2026, 21:04, ИА Амител

Опасный бьюти-тренд в России / Фото: Baza

В России набирает популярность опасный тренд: мужчины намеренно травмируют ушные раковины, чтобы придать внешности более "жесткий" и брутальный вид. Однако медики предупреждают — такие эксперименты могут закончиться серьезными осложнениями, вплоть до потери слуха.

Как сообщает Baza, спрос на подобные процедуры стремительно растет. У некоторых мастеров запись уже расписана на месяц вперед. За "модификацию" уха клиенты платят около 6 тысяч рублей за одну сторону. Суть процедуры заключается в намеренном сдавливании ушной раковины, чтобы вызвать перелом хряща. При этом заказчики могут выбирать степень и место деформации.

По словам специалистов, основная мотивация — желание выглядеть как бойцы смешанных единоборств. Больше всего клиентов, как отмечается, приезжает из южных регионов страны, однако интерес к тренду проявляют и жители центральной части России.

Врачи оценивают такие практики крайне негативно. «Подобная бодимодификация чревата потерей слуха, воспалением хряща и возможными гнойными воспалениями, которые прогрессируют в гематомах», — делится отоларинголог Марат Гасанов.

Особую опасность представляет отсутствие медицинского контроля. Если после травмы вовремя не удалить скопившуюся кровь, это может привести к необратимой деформации ушной раковины.

Эксперты подчеркивают, что подобные процедуры не имеют ничего общего с безопасной косметологией и могут нанести серьезный вред здоровью.