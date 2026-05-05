Опасный бьюти-тренд: россияне ломают уши, рискуя потерять слух
Основная мотивация — желание выглядеть как бойцы смешанных единоборств
05 мая 2026, 21:04, ИА Амител
В России набирает популярность опасный тренд: мужчины намеренно травмируют ушные раковины, чтобы придать внешности более "жесткий" и брутальный вид. Однако медики предупреждают — такие эксперименты могут закончиться серьезными осложнениями, вплоть до потери слуха.
Как сообщает Baza, спрос на подобные процедуры стремительно растет. У некоторых мастеров запись уже расписана на месяц вперед. За "модификацию" уха клиенты платят около 6 тысяч рублей за одну сторону. Суть процедуры заключается в намеренном сдавливании ушной раковины, чтобы вызвать перелом хряща. При этом заказчики могут выбирать степень и место деформации.
По словам специалистов, основная мотивация — желание выглядеть как бойцы смешанных единоборств. Больше всего клиентов, как отмечается, приезжает из южных регионов страны, однако интерес к тренду проявляют и жители центральной части России.
Врачи оценивают такие практики крайне негативно. «Подобная бодимодификация чревата потерей слуха, воспалением хряща и возможными гнойными воспалениями, которые прогрессируют в гематомах», — делится отоларинголог Марат Гасанов.
Особую опасность представляет отсутствие медицинского контроля. Если после травмы вовремя не удалить скопившуюся кровь, это может привести к необратимой деформации ушной раковины.
Эксперты подчеркивают, что подобные процедуры не имеют ничего общего с безопасной косметологией и могут нанести серьезный вред здоровью.
21:32:59 05-05-2026
этих только психофарма спасет.
21:40:43 05-05-2026
Дебилы
22:51:51 05-05-2026
С головой всё нормально? Берут сомнения.
23:00:07 05-05-2026
Натуральное уродство!
23:19:50 05-05-2026
Ну что, губы накачали, титьки-жопки тоже. Очередь дошла до уродства ушей(((((((((((
23:34:54 05-05-2026
фу уродство. Васька пельиень-уши. ну это очень по-мужски
06:37:56 06-05-2026
идиётов всегда на 100 лет припасено
06:47:08 06-05-2026
Идиот "руки-базуки" им не образец? Тогда, если оглохнут, то так им и надо.
08:45:19 06-05-2026
Гость (06:47:08 06-05-2026) Идиот "руки-базуки" им не образец? Тогда, если оглохнут, то ... Так он, вроде, еще "ноги-ракеты" хотел сделать или сделал?
08:58:22 06-05-2026
Гость (08:45:19 06-05-2026) Так он, вроде, еще "ноги-ракеты" хотел сделать или сделал?... Не знаю. Не слежу за ним.
07:35:19 06-05-2026
Здорово. Бог шельму метит.
09:33:17 06-05-2026
Что плохого в том, что дефектные особи потеряют слух, воспалят хрящ и гной в гематомах? Пусть платно лечатся потом.
09:47:39 06-05-2026
в деревнях в стадах коров тоже метили на ушах, то дырки пробивали, то ленлточки в отверстие втягивали, потом номерки клепать начали. Вот и это стадо пора метить. база данных подобнхы дибилов должна отдельно вестись, дабы не допускались в ответственные профессии. явно ж отклонения психические,
11:14:52 06-05-2026
Гость (09:47:39 06-05-2026) в деревнях в стадах коров тоже метили на ушах, то дырки проб... давно так.
10:00:41 06-05-2026
еще они бороды без усов отращивают, чтоб их южане своими считали
10:57:52 06-05-2026
ну а что, хорошая метка, сразу видно - кто есть кто)))
11:04:34 06-05-2026
Гость (10:57:52 06-05-2026) ну а что, хорошая метка, сразу видно - кто есть кто)))... Мне тоже приятно видеть людей, обколотых ботоксом татуированных со всяким пирсингом и такими вот ушами, ну и конечно обходить их стороной подальше))) Спасибо, что метите себя заметными метками))
15:04:49 06-05-2026
Не обязательно у борцов сломанные уши. Я много лет занимался классической борьбой, еще при Союзе, уровень МС, но уши все целые. У нас в секции ни у кого уши сломанные не были, в том числе и у тренера, а он был МС международного класса. Так что все это странно как-то.