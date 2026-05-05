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Опасный бьюти-тренд: россияне ломают уши, рискуя потерять слух

Основная мотивация — желание выглядеть как бойцы смешанных единоборств

05 мая 2026, 21:04, ИА Амител

Опасный бьюти-тренд в России / Фото: Baza
Опасный бьюти-тренд в России / Фото: Baza

В России набирает популярность опасный тренд: мужчины намеренно травмируют ушные раковины, чтобы придать внешности более "жесткий" и брутальный вид. Однако медики предупреждают — такие эксперименты могут закончиться серьезными осложнениями, вплоть до потери слуха.

Как сообщает Baza, спрос на подобные процедуры стремительно растет. У некоторых мастеров запись уже расписана на месяц вперед. За "модификацию" уха клиенты платят около 6 тысяч рублей за одну сторону. Суть процедуры заключается в намеренном сдавливании ушной раковины, чтобы вызвать перелом хряща. При этом заказчики могут выбирать степень и место деформации.

По словам специалистов, основная мотивация — желание выглядеть как бойцы смешанных единоборств. Больше всего клиентов, как отмечается, приезжает из южных регионов страны, однако интерес к тренду проявляют и жители центральной части России.

Врачи оценивают такие практики крайне негативно. «Подобная бодимодификация чревата потерей слуха, воспалением хряща и возможными гнойными воспалениями, которые прогрессируют в гематомах», — делится отоларинголог Марат Гасанов.

Особую опасность представляет отсутствие медицинского контроля. Если после травмы вовремя не удалить скопившуюся кровь, это может привести к необратимой деформации ушной раковины.

Эксперты подчеркивают, что подобные процедуры не имеют ничего общего с безопасной косметологией и могут нанести серьезный вред здоровью.

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Комментарии 18

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Элен без ребят

21:32:59 05-05-2026

этих только психофарма спасет.

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Гость

21:40:43 05-05-2026

Дебилы

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Гость

22:51:51 05-05-2026

С головой всё нормально? Берут сомнения.

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Гость

23:00:07 05-05-2026

Натуральное уродство!

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Светлана

23:19:50 05-05-2026

Ну что, губы накачали, титьки-жопки тоже. Очередь дошла до уродства ушей(((((((((((

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Гость

23:34:54 05-05-2026

фу уродство. Васька пельиень-уши. ну это очень по-мужски

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бгг

06:37:56 06-05-2026

идиётов всегда на 100 лет припасено

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Гость

06:47:08 06-05-2026

Идиот "руки-базуки" им не образец? Тогда, если оглохнут, то так им и надо.

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Гость

08:45:19 06-05-2026

Гость (06:47:08 06-05-2026) Идиот "руки-базуки" им не образец? Тогда, если оглохнут, то ... Так он, вроде, еще "ноги-ракеты" хотел сделать или сделал?

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Гость

08:58:22 06-05-2026

Гость (08:45:19 06-05-2026) Так он, вроде, еще "ноги-ракеты" хотел сделать или сделал?... Не знаю. Не слежу за ним.

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Гость

07:35:19 06-05-2026

Здорово. Бог шельму метит.

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Гость

09:33:17 06-05-2026

Что плохого в том, что дефектные особи потеряют слух, воспалят хрящ и гной в гематомах? Пусть платно лечатся потом.

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Гость

09:47:39 06-05-2026

в деревнях в стадах коров тоже метили на ушах, то дырки пробивали, то ленлточки в отверстие втягивали, потом номерки клепать начали. Вот и это стадо пора метить. база данных подобнхы дибилов должна отдельно вестись, дабы не допускались в ответственные профессии. явно ж отклонения психические,

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Мусик

11:14:52 06-05-2026

Гость (09:47:39 06-05-2026) в деревнях в стадах коров тоже метили на ушах, то дырки проб... давно так.

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гость

10:00:41 06-05-2026

еще они бороды без усов отращивают, чтоб их южане своими считали

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Гость

10:57:52 06-05-2026

ну а что, хорошая метка, сразу видно - кто есть кто)))

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Гость

11:04:34 06-05-2026

Гость (10:57:52 06-05-2026) ну а что, хорошая метка, сразу видно - кто есть кто)))... Мне тоже приятно видеть людей, обколотых ботоксом татуированных со всяким пирсингом и такими вот ушами, ну и конечно обходить их стороной подальше))) Спасибо, что метите себя заметными метками))

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Гость

15:04:49 06-05-2026

Не обязательно у борцов сломанные уши. Я много лет занимался классической борьбой, еще при Союзе, уровень МС, но уши все целые. У нас в секции ни у кого уши сломанные не были, в том числе и у тренера, а он был МС международного класса. Так что все это странно как-то.

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