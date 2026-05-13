От балета до Шукшинских дней. Какие культурные события ждут жителей Алтая летом 2026 года

В регионе летом пройдут юбилей ансамбля "Алтай", Дельфийские игры, фестиваль Рождественского и Шукшинские дни

13 мая 2026, 06:50, Вячеслав Кондаков

Шукшинский кинофестиваль / Фото: Алина Богомолова, amic.ru

В Алтайском крае этим летом пройдет сразу несколько крупных культурных событий. Жителей региона ждут юбилей ансамбля "Алтай", Дельфийские игры, литературный фестиваль Роберта Рождественского, мероприятия к 85-летию Валерия Золотухина и Шукшинские дни. О главных событиях ближайших месяцев журналистам рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

Юбилей ансамбля "Алтай" и премьера "Петрушки"

Одним из первых крупных событий лета станет юбилей ансамбля "Алтай". Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 июня на площадке Алтайского краевого театра драмы.

Подготовкой программы займется художественный руководитель проекта Владимир Васильев. Вместе с балетмейстером Александром Могилевым они представят современную трактовку балета "Петрушка". Проект поддержало Министерство культуры России.

Также зрителям покажут классическую постановку "Петрушки" в исполнении ансамбля "Огоньки". Спектакли состоятся 17 и 18 мая. Второй день юбилейной программы посвятят основателю коллектива Александру Березикову. А 7 июня пройдет гала-концерт с участием артистов Большого и Мариинского театров, а также представителей театров Перми, Казани и Луганска.

Дельфийские игры

Еще одним крупным событием июня станут Дельфийские игры, которые в этом году примет Камень-на-Оби. На участие заявился 931 человек из 43 районов края. Вместе с организаторами и руководителями коллективов число гостей превысит 1200 человек.

В программе предусмотрено 13 номинаций. В состав жюри войдет уроженец Алтайского края, солист Москонцерта Александр Гладков, который ранее сам побеждал на краевых Дельфийских играх.

Фестиваль Роберта Рождественского и юбилей Золотухина

С 18 июня в регионе стартует литературный фестиваль Роберта Рождественского. Мероприятия пройдут в Барнауле, Новоалтайске, Павловском, Первомайском районах и в селе Косиха. Открытие состоится в театре кукол "Сказка". Там запланирована поэтическая программа "Мы сохраним тебя, русская речь".

Одним из центральных событий станет музыкально-литературный спектакль "Ностальгия", который покажут 19 июня в Государственной филармонии Алтайского края. Программа посвящена поэтам-шестидесятникам — Роберту Рождественскому, Андрею Вознесенскому и Евгению Евтушенко.

Среди гостей фестиваля — артисты Дмитрий Лысенков, Сергей Перегудов, а также певица Этери Бериашвили.

После этого в Алтайском крае начнутся мероприятия к 85-летию Валерия Золотухина. Основной площадкой станет Молодежный театр Алтая, который носит имя артиста.

Перед началом программы зрителям представят фотоальбом о Валерии Золотухине, подготовленный Государственным музеем истории литературы, искусства и культуры Алтая. Также 22 июня в Алтайском государственном институте культуры откроют именную аудиторию Золотухина.

Шукшинские дни и День сибирского поля

Шукшинские дни на Алтае пройдут с 22 по 25 июля. В 2026 году фестиваль отметит 50-летие. Подробную программу организаторы представят позже на отдельной пресс-конференции.

Кроме того, культурную программу подготовят и для форума "День сибирского поля", который пройдет в августе. В течение трех дней на площадках форума будут выступать творческие коллективы Алтайского края, а также приглашенные артисты. Имя хедлайнера назовут ближе к началу мероприятия.

Театры

Во время общения с журналистами Елена Безрукова отметила, что в последние годы интерес жителей региона к культурным мероприятиям заметно вырос. По ее словам, в крае стало больше крупных событий и гастрольных программ. В том числе благодаря федеральным проектам.

Так, в этом году в Барнауле покажут спектакль "Чайка" МХТ имени Чехова, который поставил Константин Хабенский. Кроме того, впервые в регион приедет Новосибирский музыкальный театр с постановками "Римские каникулы" и "Великий Гэтсби".