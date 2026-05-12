Артисты Дмитрий Лысенков и Этери Бериашвили приедут на фестиваль Рождественского на Алтае

Мероприятия литературного фестиваля пройдут в Барнауле, Косихе, Новоалтайске и Павловском районе

12 мая 2026, 12:40, ИА Амител

Фестиваль имени Роберта Рождественского / Фото: amic.ru

Литературный фестиваль Роберта Рождественского пройдет в Алтайском крае с 18 по 21 июня. В программе — поэтические вечера, спектакли, выступления актеров театра и кино, а также мероприятия на родине поэта в Косихе. О программе фестиваля 12 мая журналистам рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

Фестиваль стартует в театре кукол "Сказка"

Открытие фестиваля состоится 18 июня в театре кукол "Сказка". Там пройдет поэтическая программа "Мы сохраним тебя, русская речь". Для участия в фестивале в Алтайский край приедут представители Союза писателей России. По словам Елены Безруковой, организация в последнее время активно развивает выездные проекты и отправляет в регионы "десанты" поэтов и писателей для проведения творческих встреч и концертов.

Мероприятия фестиваля также пройдут в Барнауле, Новоалтайске, Павловском районе и Косихе.

Что за известные артисты приедут?

Одним из центральных событий станет музыкально-литературный спектакль "Ностальгия", который покажут 19 июня в Государственной филармонии Алтайского края. Программа посвящена поэтам-шестидесятникам — Роберту Рождественскому, Андрею Вознесенскому и Евгению Евтушенко.

Среди гостей фестиваля — артисты Дмитрий Лысенков, Сергей Перегудов, а также певица Этери Бериашвили.

Дмитрий Лысенков широкого известен благодаря ролям в сериалах "Вампиры средней полосы", "Триггер", "Почка" и фильму "Майор Гром: Чумной Доктор". Также служит в Александринском театре в Санкт-Петербурге.

Сергей Перегудов — актер театра и кино, снимался в сериалах "Ментовские войны", "Сонька Золотая Ручка", "Подсадной". Играет в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Этери Бериашвили — российская певица, композитор и педагог. Известна как исполнительница джазовой и эстрадной музыки, а также как участница проектов "Голос" и "Три аккорда", музыкальных спектаклей и концертных программ.

Основные события пройдут на родине поэта

А в день рождения Роберта Рождественского, 20 июня, заключительные мероприятия фестиваля состоятся в Косихе и на Яру Любви.

Сейчас продолжается прием заявок на литературную премию Роберта Рождественского. Имя лауреата пока не называют, однако организаторы рассчитывают, что победитель примет участие в фестивальной программе.

По словам Елены Безруковой, фестиваль Роберта Рождественского войдет в череду крупных культурных событий лета в Алтайском крае. После его завершения в регионе стартуют мероприятия к 85-летию Валерия Золотухина, а в июле состоятся Шукшинские дни на Алтае, которым в этом году исполнится 50 лет.