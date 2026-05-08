От пышечной до франшизы. Как студент открыл второе заведение и продал бизнес в Испанию
Иван Евтушевский развивает свой бизнес, готовится к сдаче диплома и службе в армии
08 мая 2026, 07:15, ИА Амител
21-летний предприниматель Иван Евтушевский, открывший свою первую пышечную в Барнауле на Старом базаре, не только расширил бизнес, но и начал продавать франшизу и рецептуру. Скоро пышки, приготовленные по рецепту его мамы, начнут продавать в Ростове-на-Дону, Челябинске и даже в Испании. В планах начинающего предпринимателя уже в ближайшие недели защитить дипломную работу в московском вузе и, если не получится поступить в магистратуру, готовится к службе в армии.
От студента в Москве до успешного предпринимателя в Барнауле
Иван Евтушевский родился в Барнауле, но после школы решил отправиться в Москву учиться в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова. Его специальность — "прикладная математика в экономике", и планы на будущее были связаны с программированием и работой 1С. Иван не хотел сидеть на шее у родителей, и поэтому с первого курса начал подрабатывать: писал курсовые и дипломные работы, работал курьером, грузчиком, а также официантом в ресторане на Красной площади.
Ивану удалось накопить 1,5 миллиона рублей, чтобы открыть свой бизнес — пышечную. После работы в ресторанной сфере, где он научился ценить качественный сервис, Иван понял, что пышки — это не только доступная, но и прибыльная еда. В итоге Евтушевский открыл пышечную на Старом базаре и окупил ее за несколько месяцев.
Вторая точка и продажа рецептуры
Когда пышечная на Старом базаре начала приносить стабильный доход и окупила себя всего за два с половиной месяца, Иван начал задумываться о расширении. Вторая точка была открыта в начале мая на улице Северо-Западной. Иван сам нашел помещение для нового филиала.
"Я почти каждый день просматриваю объявления о сдаче помещений, отслеживаю цены на аренду и выбрал подходящее место. Когда я нашел второе помещение, мне нужно было пройти через дополнительные согласования и найти способы провести электропитание, потому что без этого бизнес не мог бы функционировать. Но когда помещение оказалось свободным, я сразу договорился и запустил второй филиал", - рассказал предприниматель.
С открытием второй точки Иван задумался о продаже рецептуры. Его бизнес-модель оказалась интересной для других предпринимателей, и он начал делиться опытом с теми, кто хотел открыть пышечную по его рецепту. Сначала Иван продавал свою бизнес-модель за довольно символическую сумму — 40-60 тысяч рублей. Уже позже сумма увеличилась до 100 тысяч рублей.
"Я не искал франчайзи, но видел интерес и от людей, которые хотели использовать нашу модель. Мы начали продавать рецепты и бизнес-процессы тем, кто хотел запустить такой же проект в своем городе. В Ростове-на-Дону, например, уже работает пышечная, открытая по нашей модели. А недавно мне написал предприниматель из Испании, который хочет открыть точку в русскоязычном районе города", - пояснил Иван Евтушевский.
Диплом, армия и дальнейшие планы
Сейчас Иван, несмотря на успех в бизнесе, готовится к защите диплома в РЭУ. Студенту удалось договориться с преподавателями и учиться дистанционно, приезжая в Москву лишь на сессии. Если не получится продолжить обучение, Иван будет готовится к службе в армии. Также у Ивана есть планы по расширению сети пышечных в Барнауле и за его пределами. Он мечтает запустить еще несколько точек в разных районах города и, возможно, в других городах Алтайского края.
"Магистратура — это следующий этап. Я хочу продолжить обучение в своей сфере, потому что мне очень интересна автоматизация и система управления бизнесом. Пока что я могу совмещать это с развитием пышечной, но после защиты диплома, вероятно, будет необходима армия. Это, конечно, новый вызов, но я уверен, что у меня получится найти баланс", - пояснил предприниматель.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
08:00:58 08-05-2026
Что-то мне подсказывает, что в армию он не попадет в любом случае, независимо от поступления в магистратуру.
08:24:14 08-05-2026
Гость (08:00:58 08-05-2026) Что-то мне подсказывает, что в армию он не попадет в любом с... А что ему в армии делать? Он на воле больше пользы принесет в виде поступления налогов в бюджеты разных уровней
08:53:39 08-05-2026
Гость (08:24:14 08-05-2026) А что ему в армии делать? Он на воле больше пользы принесет ... В государственную казну будут поступать деньги от продажи пышек...
08:29:28 08-05-2026
" поэтому с первого курса начал подрабатывать: писал курсовые и дипломные работы, работал курьером, грузчиком, а также официантом в ресторане на Красной площади."----------------- Писал курсовые, дипломные работы лоботрясам, а потом удивляемся почему у нас отсталая наука.
10:59:19 08-05-2026
Гость (08:29:28 08-05-2026) " поэтому с первого курса начал подрабатывать: писал курсовы...
А вы считаете, что люди, которые не хотят писать свои курсовые и дипломы, за каким-то чертом попрутся в науку? Типа у нас что, у ученых огромные зарплаты, чтобы туда рваться двоечникам и лентяям? Или какие-то другие привилегии? Ах да, и не забывайте про риски: "Новосибирский областной суд 5 мая 2026 года приговорил физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина к 12,5 года лишения свободы за госизмену. По информации ТАСС, основанием для преследования учёных стала их работа по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Согласно открытому письму суду от коллег-учёных из ИТПМ, статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну."
08:31:44 08-05-2026
за ним кто-то стоит.
08:56:31 08-05-2026
Гость (08:31:44 08-05-2026) за ним кто-то стоит.... естессно
09:41:43 08-05-2026
Гость (08:31:44 08-05-2026) за ним кто-то стоит.... ИП Евтушевский Иван Евгеньевич
Гугли папу.
15:15:56 08-05-2026
Гость (09:41:43 08-05-2026) ИП Евтушевский Иван ЕвгеньевичГугли папу.... шансонье, тренер, инфоцыган
13:05:37 13-05-2026
Франшизу по этой зачуханной пышечной на Старом Базаре?! Вот рассмешили))) Покупал там кофе, которое нормально сделать не могут, да ещё и ждал 15 мин пока пройдет тех.перерыв.