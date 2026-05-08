От пышечной до франшизы. Как студент открыл второе заведение и продал бизнес в Испанию

Иван Евтушевский развивает свой бизнес, готовится к сдаче диплома и службе в армии

08 мая 2026, 07:15, ИА Амител

Тарелка с пышками / Фото: создано в нейросети ChatGPT

21-летний предприниматель Иван Евтушевский, открывший свою первую пышечную в Барнауле на Старом базаре, не только расширил бизнес, но и начал продавать франшизу и рецептуру. Скоро пышки, приготовленные по рецепту его мамы, начнут продавать в Ростове-на-Дону, Челябинске и даже в Испании. В планах начинающего предпринимателя уже в ближайшие недели защитить дипломную работу в московском вузе и, если не получится поступить в магистратуру, готовится к службе в армии.

От студента в Москве до успешного предпринимателя в Барнауле

Иван Евтушевский родился в Барнауле, но после школы решил отправиться в Москву учиться в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова. Его специальность — "прикладная математика в экономике", и планы на будущее были связаны с программированием и работой 1С. Иван не хотел сидеть на шее у родителей, и поэтому с первого курса начал подрабатывать: писал курсовые и дипломные работы, работал курьером, грузчиком, а также официантом в ресторане на Красной площади.

Ивану удалось накопить 1,5 миллиона рублей, чтобы открыть свой бизнес — пышечную. После работы в ресторанной сфере, где он научился ценить качественный сервис, Иван понял, что пышки — это не только доступная, но и прибыльная еда. В итоге Евтушевский открыл пышечную на Старом базаре и окупил ее за несколько месяцев.

Вторая точка и продажа рецептуры

Когда пышечная на Старом базаре начала приносить стабильный доход и окупила себя всего за два с половиной месяца, Иван начал задумываться о расширении. Вторая точка была открыта в начале мая на улице Северо-Западной. Иван сам нашел помещение для нового филиала.

"Я почти каждый день просматриваю объявления о сдаче помещений, отслеживаю цены на аренду и выбрал подходящее место. Когда я нашел второе помещение, мне нужно было пройти через дополнительные согласования и найти способы провести электропитание, потому что без этого бизнес не мог бы функционировать. Но когда помещение оказалось свободным, я сразу договорился и запустил второй филиал", - рассказал предприниматель.

С открытием второй точки Иван задумался о продаже рецептуры. Его бизнес-модель оказалась интересной для других предпринимателей, и он начал делиться опытом с теми, кто хотел открыть пышечную по его рецепту. Сначала Иван продавал свою бизнес-модель за довольно символическую сумму — 40-60 тысяч рублей. Уже позже сумма увеличилась до 100 тысяч рублей.

"Я не искал франчайзи, но видел интерес и от людей, которые хотели использовать нашу модель. Мы начали продавать рецепты и бизнес-процессы тем, кто хотел запустить такой же проект в своем городе. В Ростове-на-Дону, например, уже работает пышечная, открытая по нашей модели. А недавно мне написал предприниматель из Испании, который хочет открыть точку в русскоязычном районе города", - пояснил Иван Евтушевский.

Диплом, армия и дальнейшие планы

Сейчас Иван, несмотря на успех в бизнесе, готовится к защите диплома в РЭУ. Студенту удалось договориться с преподавателями и учиться дистанционно, приезжая в Москву лишь на сессии. Если не получится продолжить обучение, Иван будет готовится к службе в армии. Также у Ивана есть планы по расширению сети пышечных в Барнауле и за его пределами. Он мечтает запустить еще несколько точек в разных районах города и, возможно, в других городах Алтайского края.

"Магистратура — это следующий этап. Я хочу продолжить обучение в своей сфере, потому что мне очень интересна автоматизация и система управления бизнесом. Пока что я могу совмещать это с развитием пышечной, но после защиты диплома, вероятно, будет необходима армия. Это, конечно, новый вызов, но я уверен, что у меня получится найти баланс", - пояснил предприниматель.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.