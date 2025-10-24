Из Москвы в Барнаул. Как студент открыл пышечную на Старом базаре и окупил ее за лето

Ивану Евтушевскому всего 21 год, он сумел накопить 1,5 миллиона рублей на собственный бизнес

24 октября 2025, 08:00, Вячеслав Кондаков

Пышки с пудрой на тарелке / Фото: создано в нейросети Kandinsky

Район Старого базара в Барнауле за последние годы превратился в гастрономический центр краевой столицы. Там регулярно открывают новые заведения, которые завоевывают сердца жителей Барнаула. Причем найти ресторан или кафе можно на любой вкус: итальянская кухня, французская, паназиатская или русская. Летом этого года напротив Старого базара появилась точка с пышками, которую открыл 21-летний студент Иван Евтушевский. Amic.ru узнал, как будущему программисту удалось накопить денег на собственный бизнес, и почему пышки чаще покупают не студенты, а взрослые, обеспеченные люди.

От чебуречной к пышечной

Иван родился в Барнауле, но после школы решил уехать в Москву учиться в РЭУ им. Г. В. Плеханова по специальности "прикладная математика в экономике" – с перспективой стать 1С-программистом.

Учеба в столице – дело непростое, особенно без поддержки семьи. Но Иван сразу решил, что не хочет "сидеть на шее у родителей". Уже с первого курса он начал подрабатывать: писал курсовые и дипломные работы, работал курьером, грузчиком, а также официантом в итальянском ресторане на Красной площади. Именно там Иван понял, как важно качество сервиса, как строить отношения с клиентами и как работает сфера общепита изнутри. Тогда и зародилась мечта – открыть свое заведение в родном городе. Тем более студент сумел накопить в Москве 1,5 миллиона рублей. Если для столицы это не самая большая сумма, то на Алтае ее хватило для открытия бизнеса.

«Сначала хотел открыть чебуречную, но потом остановил свой выбор на пышечной. Это очень простая еда, которую можно подавать с различной начинкой. Причем с высокой наценкой, но при этом низкой ценой для клиента. Изучал работу пышечных в других городах страны, ездил туда за консультациями», – вспоминает Иван Евтушевский.

680 тысяч рублей на пышки

Первоначально студент планировал открыть точку в поселке Южном, но быстро понял: без хорошей проходимости бизнес не выстрелит. Он нашел помещение рядом с автобусной остановкой на Старом базаре. На аренду, ремонт, оборудование и закупку ингредиентов ушло около 680 тысяч рублей, часть из которых одолжили родители, потому что так было выгоднее. Впрочем, Иван не отказался и от физической помощи: именно родители помогали сделать ремонт в помещении, а мама участвовала в разработке рецепта теста.

Предприниматель Иван Евтушевский

По словам Ивана, у любого начинающего предпринимателя должна быть "подушка безопасности". Не нужно все имеющиеся деньги направлять на развитие бизнеса.

«600–700 тысяч рублей – идеальная сумма для стартапа. А вдруг не пойдет?» – делится секретом Иван.

Точка на Старом базаре заработала в начале июля. Печь пышки Ивану помогают еще два студента. Первых клиентов привлекали через социальные сети и флаеры. В итоге пышечная окупилась всего за два с половиной месяца.

Интересный факт: основными покупателями оказались не студенты, а взрослые, состоятельные люди.

«Часто приходят мужчины, берут по 40–50 пышек – для семьи, друзей, коллег. Это не случайные покупки. А студенты, конечно, берут, но по две-три штуки», – объясняет предприниматель.

Больше пышек – больше планов

В планах Ивана окончить вуз и вернуться в родной Барнаул. Кстати, преподаватели пошли навстречу начинающему бизнесмену и разрешили учиться дистанционно, приезжая в столицу лишь на сессии. Работать по специальности студент не планирует. В будущем Иван хочет открыть вторую точку в другом районе города. Где именно – пока не решил. Пока же Иван активно общается с другими местными предпринимателями, учится у тех, кто уже добился успеха.

«Говорят, что в первый год около 90% новых заведений общепита закрываются. Надеюсь, что у меня все получится. Мой совет: не обращайте внимания на возраст. Пока вы молоды, у вас есть энергия, время и право на ошибку. Идите к своей цели», – уверен Иван Евтушевский.

