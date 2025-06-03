В Барнауле пенсионерка отправила на "безопасный счет" почти 500 тысяч рублей

Обман начался с предлога заменить ключи от домофона

03 июня 2025, 10:47, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В Барнауле пенсионерка отдала мошенникам почти 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сначала с 77-летней женщиной связался "специалист компании по обслуживанию домофонов", который заявил о необходимости заменить ключи от устройства, назвав для этого код из SMS. Когда пенсионерка выполнила его просьбу, ей начали поступать звонки якобы от "Госуслуг".

"Неизвестные убедили женщину в том, что ранее ей звонили мошенники, которые оформили от ее имени различные доверенности. Затем в разговор вступил "следователь Следственного комитета". Злоумышленник пояснил, что в целях сбережения денежных средств их необходимо срочно перевести на "безопасный счет", – рассказали в ведомстве.

В итоге горожанка поверила рассказам аферистов и внесла на их счета свои сбережения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новоалтайске женщина продала машину и перевела мошенникам 435 тысяч рублей.