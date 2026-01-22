НОВОСТИОбщество

Daily Mail: на военной базе в США хранится загадочный внеземной аппарат

По мнению конспирологов, военные давно изучают объект и его технологии

22 января 2026, 11:15, ИА Амител

НЛО / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Gigachat. amic.ru
НЛО / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Gigachat. amic.ru

В США на военно-морской базе расположен летательный аппарат неизвестного происхождения, который находится там с 1950-х годов, пишет Daily Mail.

Загадочный объект, как утверждает СМИ, с хранится на авиабазе Патаксент-Ривер в штате Мэриленд. Автор статьи также ссылается на анонимные источники сайта Liberation Times, который часто пишет об НЛО. По их данным, на протяжении долгих лет военные изучают этот аппарат и его технологии.

Также утверждается, что в последнее время за базой следят китайские дроны и даже некие неопознанные внеземные аппараты. Американское правительство, как говорится в статье, подготовило план эвакуации объекта на случай утечки информации о его местонахождении.

Бывший разведчик Пентагона Луис Элизондо заявил, что на Патаксент-Ривер построили специальный ангар для передачи внеземных технологий оборонным компаниям Lockheed Martin и Bigelow Aerospace. Однако передача технологий так и не состоялась.

Летом 2025 года астрофизики Гарварда предположили, что обнаруженный в Солнечной системе межзвездный объект может быть не просто кометой, а враждебным для человечества инопланетным кораблем.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

11:48:03 22-01-2026

с 50хх годов.
показания под присягой офицеров вмф сша, и свидетельства тех событий.
возвращающий форму непонятный металл,канаты с какими-то иероглифами.
неуклюжие попытки минобороны все списать на какие-то военные шары-зонды из японии, со времен ВМВ.
а самое главное - тела гуманоидного типа.

тиктаки, про которые сам киссинджер сказал, что мы не знаем что это...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:32 22-01-2026

Трамп пообещал рассказать летом про НЛО на открытии то ли олимпиады, то ли ЧМ.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:02 22-01-2026

Гость (11:50:32 22-01-2026) Трамп пообещал рассказать летом про НЛО на открытии то ли ол... Он уже пообещал за три дня остановить конфликт. И прообещался.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:44:52 23-01-2026

Гость (17:21:02 22-01-2026) Он уже пообещал за три дня остановить конфликт. И прообещалс... и не он один про три дня заикался

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:53 23-01-2026

Гость (11:50:32 22-01-2026) Трамп пообещал рассказать летом про НЛО на открытии то ли ол...
ОН и про Эпштейна обещал.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:12 22-01-2026

построили специальный ангар- ага, Ангар 18. Видели.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:00 22-01-2026

Продолжают запугивать всех и вся..

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:01 22-01-2026

Гость (12:16:00 22-01-2026) Продолжают запугивать всех и вся.. ...
Да вы сами всего боитесь, чего вас запугивать. Сколько было новостей с заголовком Барнаульцев напугало...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:09 22-01-2026

"план эвакуации объекта на случай утечки информации" Так уже утекло!!!

  -2 Нравится
Ответить
