Daily Mail: на военной базе в США хранится загадочный внеземной аппарат

По мнению конспирологов, военные давно изучают объект и его технологии

22 января 2026, 11:15, ИА Амител

НЛО / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Gigachat. amic.ru

В США на военно-морской базе расположен летательный аппарат неизвестного происхождения, который находится там с 1950-х годов, пишет Daily Mail.

Загадочный объект, как утверждает СМИ, с хранится на авиабазе Патаксент-Ривер в штате Мэриленд. Автор статьи также ссылается на анонимные источники сайта Liberation Times, который часто пишет об НЛО. По их данным, на протяжении долгих лет военные изучают этот аппарат и его технологии.

Также утверждается, что в последнее время за базой следят китайские дроны и даже некие неопознанные внеземные аппараты. Американское правительство, как говорится в статье, подготовило план эвакуации объекта на случай утечки информации о его местонахождении.

Бывший разведчик Пентагона Луис Элизондо заявил, что на Патаксент-Ривер построили специальный ангар для передачи внеземных технологий оборонным компаниям Lockheed Martin и Bigelow Aerospace. Однако передача технологий так и не состоялась.

Летом 2025 года астрофизики Гарварда предположили, что обнаруженный в Солнечной системе межзвездный объект может быть не просто кометой, а враждебным для человечества инопланетным кораблем.