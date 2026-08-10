"Певца SHAMAN’a чуть не раздавили фанаты на концерте в Абакане"

Металлическое ограждение рухнуло в момент прохода певца

10 августа 2026, 10:33, ИА Амител

Толпа фанатов едва не раздавила певца SHAMAN’a на концерте в Абакане во время празднования 95-летия столицы Хакасии, пишут "Новости Абакана и Хакасии".

«Металлическое ограждение рухнуло в момент прохода певца, но охрана быстро выправила барьер. Артист не прервал выступление и доработал его до конца, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Ранее SHAMAN назвал себя из будущего своим главным конкурентом.