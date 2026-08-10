Певца SHAMAN’a чуть не раздавили фанаты на концерте в Абакане
Металлическое ограждение рухнуло в момент прохода певца
10 августа 2026, 10:33, ИА Амител
Толпа фанатов едва не раздавила певца SHAMAN’a на концерте в Абакане во время празднования 95-летия столицы Хакасии, пишут "Новости Абакана и Хакасии".
«Металлическое ограждение рухнуло в момент прохода певца, но охрана быстро выправила барьер. Артист не прервал выступление и доработал его до конца, пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Ранее SHAMAN назвал себя из будущего своим главным конкурентом.
10:44:36 10-08-2026
Первая ласточка. В следующий раз по голове упадет.
11:01:02 10-08-2026
Гость (10:44:36 10-08-2026) Первая ласточка. В следующий раз по голове упадет. ... Он теперь в каске будет выступать
10:54:04 10-08-2026
Почувствуйте разницу
"Певца SHAMAN’a чуть не раздавили фанаты на концерте в Абакане"
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"Ненадежно закрепленное ограждение упало под весом семи человек"
11:04:20 10-08-2026
И даже не намёка в голосе что было что-то. Шпарит под фанеру чудак.
02:09:49 12-08-2026
Фонограммщик (11:04:20 10-08-2026) И даже не намёка в голосе что было что-то. Шпарит под фанеру... SHAMAN в принципе никогда не стоит столбом на сцене. Он бегает, прыгает, забирается на конструкции, спрыгивает со сцены к зрителям, носится как угорелый. И всё это не прерывая пения.
Так что петь, выполняя чуть не акробатические трюки для него привычно.
Так что не надо тень на плетень наводить
12:52:47 10-08-2026
Ни как не могу поверить, что кто-то ходит на его концерты за деньги. А вот этих людей мне кажется вообще нужно проверить и поставить на учёт
13:05:00 10-08-2026
Гость (12:52:47 10-08-2026) Ни как не могу поверить, что кто-то ходит на его концерты за... ну кто то же ходит на фильмы пипа Колобка...
13:08:14 10-08-2026
Гость (13:05:00 10-08-2026) ну кто то же ходит на фильмы пипа Колобка...... в киноиндустриии тоже есть госзаказ, и да - чужие там не ходят.
14:56:57 10-08-2026
В одном анекдоте говорится о том, что мужик жалуется, что ему хотели дать в морду: "Не хотели бы – не доли бы".
Так и здесь – не раздавили, а удавили.
18:30:39 10-08-2026
у него есть фанаты?