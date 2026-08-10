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Певца SHAMAN’a чуть не раздавили фанаты на концерте в Абакане

Металлическое ограждение рухнуло в момент прохода певца

10 августа 2026, 10:33, ИА Амител

Толпа фанатов едва не раздавила певца SHAMAN’a на концерте в Абакане во время празднования 95-летия столицы Хакасии, пишут "Новости Абакана и Хакасии".

«Металлическое ограждение рухнуло в момент прохода певца, но охрана быстро выправила барьер. Артист не прервал выступление и доработал его до конца, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Ранее SHAMAN назвал себя из будущего своим главным конкурентом. 

Ярослав Дронов (Шаман) / Фото: кадр из клипа

Shaman сжег свои знаменитые кожаные штаны в русской печи и объявил о переменах

Видео с необычным поступком певец опубликовал в социальных сетях
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Комментарии 10

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Гость

10:44:36 10-08-2026

Первая ласточка. В следующий раз по голове упадет.

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Гость

11:01:02 10-08-2026

Гость (10:44:36 10-08-2026) Первая ласточка. В следующий раз по голове упадет. ... Он теперь в каске будет выступать

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Гость

10:54:04 10-08-2026

Почувствуйте разницу

"Певца SHAMAN’a чуть не раздавили фанаты на концерте в Абакане"
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"Ненадежно закрепленное ограждение упало под весом семи человек"

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Фонограммщик

11:04:20 10-08-2026

И даже не намёка в голосе что было что-то. Шпарит под фанеру чудак.

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Гость

02:09:49 12-08-2026

Фонограммщик (11:04:20 10-08-2026) И даже не намёка в голосе что было что-то. Шпарит под фанеру... SHAMAN в принципе никогда не стоит столбом на сцене. Он бегает, прыгает, забирается на конструкции, спрыгивает со сцены к зрителям, носится как угорелый. И всё это не прерывая пения.
Так что петь, выполняя чуть не акробатические трюки для него привычно.
Так что не надо тень на плетень наводить

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Гость

12:52:47 10-08-2026

Ни как не могу поверить, что кто-то ходит на его концерты за деньги. А вот этих людей мне кажется вообще нужно проверить и поставить на учёт

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Гость

13:05:00 10-08-2026

Гость (12:52:47 10-08-2026) Ни как не могу поверить, что кто-то ходит на его концерты за... ну кто то же ходит на фильмы пипа Колобка...

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Мусик

13:08:14 10-08-2026

Гость (13:05:00 10-08-2026) ну кто то же ходит на фильмы пипа Колобка...... в киноиндустриии тоже есть госзаказ, и да - чужие там не ходят.

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Гость

14:56:57 10-08-2026

В одном анекдоте говорится о том, что мужик жалуется, что ему хотели дать в морду: "Не хотели бы – не доли бы".
Так и здесь – не раздавили, а удавили.

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Гость

18:30:39 10-08-2026

у него есть фанаты?

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